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Бритни Спирс отправилась на прогулку на лошади с голым торсом

Сегодня, 14:02
В жизни 41-летней поп-певицы Бритни Спирс сейчас не лучшие времена.

Бритни Спирс отправилась на прогулку на лошади с голым торсом
В середине прошлого месяца стало известно, что королева сцены разводится со своим супругом Сэмом Асгари всего через год после свадьбы.

Спустя пару дней после новостей о разводе Бритни сообщила фолловерам своего блога, что решила купить лошадь. Певица уже демонстрировала свои умения кататься верхом и накануне решила сделать это вновь. Правда, на этот раз фото получилось достаточно необычным. Спирс решила, что из-за жаркой погоды вполне может позволить себе прогулку голышом.

Бритни Спирс отправилась на прогулку на лошади с голым торсом


«Мне пришлось снять верхнюю часть одежды в чертовой пустыне. Надо было изначально пойти голой», — написала певица.

Напомним, 16 августа стало известно о разводе Бритни.

Бритни Спирс отправилась на прогулку на лошади с голым торсом


По сообщениям СМИ, за неделю до этого Сэм Асгари сильно поссорился с певицей из-за слухов о ее изменах, после чего съехал из их общего дома и подал на развод.

← Евгения Медведева официально подтвер...

Ключевые слова: Бритни Спирс, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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