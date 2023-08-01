Бритни Спирс отправилась на прогулку на лошади с голым торсом

В середине прошлого месяца стало известно, что королева сцены разводится со своим супругом Сэмом Асгари всего через год после свадьбы.Спустя пару дней после новостей о разводе Бритни сообщила фолловерам своего блога, что решила купить лошадь. Певица уже демонстрировала свои умения кататься верхом и накануне решила сделать это вновь. Правда, на этот раз фото получилось достаточно необычным. Спирс решила, что из-за жаркой погоды вполне может позволить себе прогулку голышом.«Мне пришлось снять верхнюю часть одежды в чертовой пустыне. Надо было изначально пойти голой», — написала певица.Напомним, 16 августа стало известно о разводе Бритни.По сообщениям СМИ, за неделю до этого Сэм Асгари сильно поссорился с певицей из-за слухов о ее изменах, после чего съехал из их общего дома и подал на развод.