Аглая Тарасова снялась в новом клипе группы Rammstein

И не для абы кого, а для самого Тилля Линдеманна. Соответствующие кадры, правда, пока появились лишь в формате короткого тизера.Отмечается, что создательницей клипа стала режиссер и актриса Анна Цуканова-Котт. А ее коллега по отечественной сцене приняла непосредственное участие в нем, примерив на себе весьма необычный образ.Аглая выложила фрагмент работы на странице в своих социальных сетях, сообщив, что премьера состоится буквально на днях, 8 сентября.Кстати, это первая работа солиста группы Rammstein после перерыва из-за скандальных разбирательств. Дело в том, что несколько месяцев назад около 10 поклонниц Тилля обвинили его в насилии.Девушки обратились в полицию и написали заявления на Линдеманна. Позже выяснилось, что в этом могла быть замешана Алена Макеева, которая якобы приглашала интересных музыканту поклонниц. Однако ни одна из потенциальных жертв реальных обвинений не выдвинула, и дело закрыли.