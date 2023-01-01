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Аглая Тарасова снялась в новом клипе группы Rammstein

Сегодня, 09:43
29-летняя звезда фильмов «Лед» и «Лед 2» Аглая Тарасова приняла участие в съемках музыкального клипа.

Аглая Тарасова снялась в новом клипе группы Rammstein

И не для абы кого, а для самого Тилля Линдеманна. Соответствующие кадры, правда, пока появились лишь в формате короткого тизера.

Отмечается, что создательницей клипа стала режиссер и актриса Анна Цуканова-Котт. А ее коллега по отечественной сцене приняла непосредственное участие в нем, примерив на себе весьма необычный образ.

Аглая Тарасова снялась в новом клипе группы Rammstein


Аглая выложила фрагмент работы на странице в своих социальных сетях, сообщив, что премьера состоится буквально на днях, 8 сентября.

Аглая Тарасова снялась в новом клипе группы Rammstein


Кстати, это первая работа солиста группы Rammstein после перерыва из-за скандальных разбирательств. Дело в том, что несколько месяцев назад около 10 поклонниц Тилля обвинили его в насилии.

Аглая Тарасова снялась в новом клипе группы Rammstein


Девушки обратились в полицию и написали заявления на Линдеманна. Позже выяснилось, что в этом могла быть замешана Алена Макеева, которая якобы приглашала интересных музыканту поклонниц. Однако ни одна из потенциальных жертв реальных обвинений не выдвинула, и дело закрыли.

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Ключевые слова: Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Тилль Линдеманн, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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