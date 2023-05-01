Бритни Спирс скоро перестанет выплачивать алименты на старшего сына

Согласно решению суда певица выплачивает им внушительные алименты. Благодаря этому Кевин Федирлайн долгое имел возможность не работать. Но 14ого сентября старшему ребенку Бритни исполнится 18 лет."Бритни рада, потому что она устала платить Кевину безумные суммы, которые он получает. Она рада помочь Шону и Джейдену. Нет ничего, что бы она не сделала для своих сыновей. Но после того, как им исполнится 18, деньги будут поступать непосредственно им, а не бывшему мужу. Так что, Кевину пора устраиваться на работу", - рассказал друг артистки.К слову, она уже довольно долгое время не видела своих сыновей. Несколько месяцев назад Федирлайн о своем решении переехать на Гавайи, где его нынешняя жена Виктория Принс получила должность преподавателя в местном университете. Сам же он намерен работать там диджеем.