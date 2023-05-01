Бритни Спирс скоро перестанет выплачивать алименты на старшего сына

"Бритни рада, потому что она устала платить Кевину безумные суммы, которые он получает. Она рада помочь Шону и Джейдену. Нет ничего, что бы она не сделала для своих сыновей. Но после того, как им исполнится 18, деньги будут поступать непосредственно им, а не бывшему мужу. Так что, Кевину пора устраиваться на работу", - рассказал друг артистки.
К слову, она уже довольно долгое время не видела своих сыновей. Несколько месяцев назад Федирлайн о своем решении переехать на Гавайи, где его нынешняя жена Виктория Принс получила должность преподавателя в местном университете. Сам же он намерен работать там диджеем.