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Супермодель Синди Кроуфорд нежно поздравила дочь с 22-летием

Сегодня, 09:58
57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд - мама двоих уже взрослых детей.

Супермодель Синди Кроуфорд нежно поздравила дочь с 22-летием
Звезда подиумов счастлива в браке с Рэнди Гербером уже 25 лет. Вместе они воспитали 24-летнего сына Пресли и дочь Кайю, которой несколько дней назад исполнилось 22 года.

В честь дня рождения наследницы Синди трогательно обратилась к ней на странице своего блога. Кроуфорд опубликовала кадры с совсем маленькой дочкой, показав этапы ее взросления.

Супермодель Синди Кроуфорд нежно поздравила дочь с 22-летием


«С 22-летием, Кайя! Такая радость наблюдать, как ты расцветаешь и превращаешься в настоящую вдохновляющую женщину! Люблю проводить время с тобой на этом новом этапе нашей жизни — мы обе взрослые женщины. Но ты всегда будешь моей маленькой девочкой!» — написала Синди.

Кайя, в свою очередь, также нежно отреагировала на поздравления своей мамы. Девушка ответила ей в комментариях: «Это заставило меня плакать! Мне так повезло, что меня вырастила моя лучшая подруга. Я люблю тебя, мама».

Супермодель Синди Кроуфорд нежно поздравила дочь с 22-летием


Стоит отметить, что Кайя Гербер пошла по стопам своей знаменитой матери и занялась моделингом. Дочь Синди Кроуфорд покоряет мировые подиумы, успешно сотрудничая с топовыми дизайнерами.

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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, olganews

Количество просмотров: 1 144
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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