Супермодель Синди Кроуфорд нежно поздравила дочь с 22-летием

Звезда подиумов счастлива в браке с Рэнди Гербером уже 25 лет. Вместе они воспитали 24-летнего сына Пресли и дочь Кайю, которой несколько дней назад исполнилось 22 года.В честь дня рождения наследницы Синди трогательно обратилась к ней на странице своего блога. Кроуфорд опубликовала кадры с совсем маленькой дочкой, показав этапы ее взросления.«С 22-летием, Кайя! Такая радость наблюдать, как ты расцветаешь и превращаешься в настоящую вдохновляющую женщину! Люблю проводить время с тобой на этом новом этапе нашей жизни — мы обе взрослые женщины. Но ты всегда будешь моей маленькой девочкой!» — написала Синди.Кайя, в свою очередь, также нежно отреагировала на поздравления своей мамы. Девушка ответила ей в комментариях: «Это заставило меня плакать! Мне так повезло, что меня вырастила моя лучшая подруга. Я люблю тебя, мама».Стоит отметить, что Кайя Гербер пошла по стопам своей знаменитой матери и занялась моделингом. Дочь Синди Кроуфорд покоряет мировые подиумы, успешно сотрудничая с топовыми дизайнерами.