Александр Гобозов подает в суд на экс-супругу Алиану Устиненко

Совсем недавно казалось, что им удалось наладить общение ради совместного сына Роберта, однако вчера выяснилось, что это не так. Мужчина вышел на связь с подписчиками своего блога и рассказал, что подает на бывшую жену в суд.Дело в том, что экс-участник скандального реалити недоволен новым избранником матери своего ребенка. По словам Александра, Максим Меченков (Маркус), от которого Алиана недавно родила дочь, неподобающе общается с Робертом.Гобозов сослался на слова сына о том, что мама и отчим выгоняли его среди ночи в подъезд в качестве наказания.После того, как Александр вернулся на «Дом-2», он продолжал помогать сыну и старался не обращать внимания на публикации Алианы и методы воспитания, практикуемые ею и Маркусом.Все изменилось, когда Гобозов признался, что начал строить отношения с юристом Светланой.Устиненко сразу же запретила ему общаться с Робертом и сменила номер его телефона.«Роберт ранее говорил, что Маркус заставлял его есть мыло в качестве наказания. Последней каплей стал ответ бывшей супруги. Я хотел забрать ребенка к себе на каникулы. Но она сказала, что у нее свои планы на лето, в которые я не вхожу», — отметил мужчина.Эта ситуация вынудила Александра обратиться в суд. Мужчина намерен добиваться по закону положенных встреч с Робертом.