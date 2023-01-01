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Александр Гобозов подает в суд на экс-супругу Алиану Устиненко

Сегодня, 10:37
Некогда возлюбленные звезды «Дома-2» Александр Гобозов и Алиана Устиненко снова разругались в пух и прах.

Александр Гобозов подает в суд на экс-супругу Алиану Устиненко
Совсем недавно казалось, что им удалось наладить общение ради совместного сына Роберта, однако вчера выяснилось, что это не так. Мужчина вышел на связь с подписчиками своего блога и рассказал, что подает на бывшую жену в суд.

Дело в том, что экс-участник скандального реалити недоволен новым избранником матери своего ребенка. По словам Александра, Максим Меченков (Маркус), от которого Алиана недавно родила дочь, неподобающе общается с Робертом.

Александр Гобозов подает в суд на экс-супругу Алиану Устиненко


Гобозов сослался на слова сына о том, что мама и отчим выгоняли его среди ночи в подъезд в качестве наказания.

После того, как Александр вернулся на «Дом-2», он продолжал помогать сыну и старался не обращать внимания на публикации Алианы и методы воспитания, практикуемые ею и Маркусом.

Все изменилось, когда Гобозов признался, что начал строить отношения с юристом Светланой.

Александр Гобозов подает в суд на экс-супругу Алиану Устиненко


Устиненко сразу же запретила ему общаться с Робертом и сменила номер его телефона.

«Роберт ранее говорил, что Маркус заставлял его есть мыло в качестве наказания. Последней каплей стал ответ бывшей супруги. Я хотел забрать ребенка к себе на каникулы. Но она сказала, что у нее свои планы на лето, в которые я не вхожу», — отметил мужчина.

Эта ситуация вынудила Александра обратиться в суд. Мужчина намерен добиваться по закону положенных встреч с Робертом.

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Ключевые слова: Александр Гобозов, Алиана Устиненко, Максим Меченков, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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