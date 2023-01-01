Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа хорошо отдохнула на свадьбе своих друзей в Италии (фото)

Вместе с мужем Джеймсом Мэттьюзом она посетила церемонию бракосочетания подруги, диетолога и блогерши Белл Портер, которая вышла замуж за дизайнера одежды Макса Робинсона. Мероприятие прошло в огромном особняке на озере Комо.Репортеры, снимающие свадебный банкет, направили все свое внимание именно на Пиппу. Сестра принцессы Уэльской на фотографиях буквально сияла в своем красном платье с воланами, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.Из украшений на Миддлтон-младшей были массивные серьги, кольца и клатч.На снимках папарацци заметно, что женщина активно общалась с гостями мероприятия и снимала все происходящее на свой телефон.Судя по всему, Пиппа отлично провела время на свадьбе подруги. Иначе и быть не могло, учитывая, сколько денег молодожены на нее потратили. На сайте издания Daily Mail, где и выложены снимки, указано, что банкет обошелся Белл и Максу в кругленькую сумму, которая в пересчете на рубли выглядит довольно пугающе - более 158 миллионов рублей.