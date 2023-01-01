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Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа хорошо отдохнула на свадьбе своих друзей в Италии (фото)

Сегодня, 11:23
Пиппа Миддлтон оказалась в центре внимания на свадебном банкете в Италии.

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа хорошо отдохнула на свадьбе своих друзей в Италии (фото)
Вместе с мужем Джеймсом Мэттьюзом она посетила церемонию бракосочетания подруги, диетолога и блогерши Белл Портер, которая вышла замуж за дизайнера одежды Макса Робинсона. Мероприятие прошло в огромном особняке на озере Комо.

Репортеры, снимающие свадебный банкет, направили все свое внимание именно на Пиппу. Сестра принцессы Уэльской на фотографиях буквально сияла в своем красном платье с воланами, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа хорошо отдохнула на свадьбе своих друзей в Италии (фото)


Из украшений на Миддлтон-младшей были массивные серьги, кольца и клатч.

На снимках папарацци заметно, что женщина активно общалась с гостями мероприятия и снимала все происходящее на свой телефон.

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа хорошо отдохнула на свадьбе своих друзей в Италии (фото)


Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа хорошо отдохнула на свадьбе своих друзей в Италии (фото)


Судя по всему, Пиппа отлично провела время на свадьбе подруги. Иначе и быть не могло, учитывая, сколько денег молодожены на нее потратили. На сайте издания Daily Mail, где и выложены снимки, указано, что банкет обошелся Белл и Максу в кругленькую сумму, которая в пересчете на рубли выглядит довольно пугающе - более 158 миллионов рублей.

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Ключевые слова: Пиппа Миддлтон, Джеймс Мэттьюз, olganews

Количество просмотров: 1 144
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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