Ани Лорак раскритиковали из-за чрезмерно откровенного наряда на детском конкурсе

На этот раз пользователям Сети не понравился образ артистки, в котором она появилась на суперсезоне детского шоу «Ты супер!».Для съемок Каролина (настоящее имя певицы) выбрала откровенный наряд, состоящий из синего платья с фигурными вырезами на груди и перчаток. Макияж артистки тоже был достаточно броским.«Я прекрасно знаю, что такое — стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Думаю, я буду делать скидку на возраст. Сама знаю, как бывает: на репетиции поешь идеально, а выходя на сцену, испытываешь такое волнение, что забываешь все, что ты знал до этого. Прежде всего я буду доверять своей интуиции», — поделилась впечатлениями Лорак.Однако пользователи Сети оказались не очень то благосклонны к певице. Многие посчитали ее образ чрезмерно вульгарным для детского шоу. А некоторые и вовсе припомнили артистке ее попытку усидеть на двух стульях из-за СВО.