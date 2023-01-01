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Ани Лорак раскритиковали из-за чрезмерно откровенного наряда на детском конкурсе

Сегодня, 11:51
44-летняя певица Ани Лорак снова попала под волну общественного осуждения.

Ани Лорак раскритиковали из-за чрезмерно откровенного наряда на детском конкурсе
На этот раз пользователям Сети не понравился образ артистки, в котором она появилась на суперсезоне детского шоу «Ты супер!».

Для съемок Каролина (настоящее имя певицы) выбрала откровенный наряд, состоящий из синего платья с фигурными вырезами на груди и перчаток. Макияж артистки тоже был достаточно броским.

Ани Лорак раскритиковали из-за чрезмерно откровенного наряда на детском конкурсе


«Я прекрасно знаю, что такое — стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом. Думаю, я буду делать скидку на возраст. Сама знаю, как бывает: на репетиции поешь идеально, а выходя на сцену, испытываешь такое волнение, что забываешь все, что ты знал до этого. Прежде всего я буду доверять своей интуиции», — поделилась впечатлениями Лорак.

Ани Лорак раскритиковали из-за чрезмерно откровенного наряда на детском конкурсе


Однако пользователи Сети оказались не очень то благосклонны к певице. Многие посчитали ее образ чрезмерно вульгарным для детского шоу. А некоторые и вовсе припомнили артистке ее попытку усидеть на двух стульях из-за СВО.

← Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа хо...

Ключевые слова: Ани Лорак, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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