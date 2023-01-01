Папарацци подловили Сару Джессику Паркер на пляже с 13-летними близняшками-дочерьми

Наследники появились на свет в отношениях звезды сериала «Секс в большом городе» с коллегой по цеху Мэттью Бродериком. Старший сын, 21-летний Джеймс Уилки, уже выпорхнул из под родительского крыла, в то время как младшие дочки-близняшки пока еще воспитываются в семье звезд.Несколько дней назад папарацци запечатлели Сару Джессику с девочками. 13-летние Марион Лоретта Элуэлл и Табита Ходж составили компанию звездной маме на семейном «девчачьем» дне на пляже в Хэмптонсе.58-летняя актриса была в черном мини-платье с глубоким декольте, а сверху накинула легкую рубашку белого цвета. Паркер спрятала глаза за солнцезащитными очками и собрала свои волосы в хвост.На новых снимках папарацци Табита была в коричневом топе и джинсовых шортах. Ее сестра Марион выбрала такие же шорты и яркую майку без бретелек.Судя по всему, семейная вылазка на пляж удалась. На фотографиях уличных репортеров все выглядели достаточно счастливыми.