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Папарацци подловили Сару Джессику Паркер на пляже с 13-летними близняшками-дочерьми

Сегодня, 12:33
У актрисы Сары Джессики Паркер трое детей.

Папарацци подловили Сару Джессику Паркер на пляже с 13-летними близняшками-дочерьми
Наследники появились на свет в отношениях звезды сериала «Секс в большом городе» с коллегой по цеху Мэттью Бродериком. Старший сын, 21-летний Джеймс Уилки, уже выпорхнул из под родительского крыла, в то время как младшие дочки-близняшки пока еще воспитываются в семье звезд.

Несколько дней назад папарацци запечатлели Сару Джессику с девочками. 13-летние Марион Лоретта Элуэлл и Табита Ходж составили компанию звездной маме на семейном «девчачьем» дне на пляже в Хэмптонсе.

Папарацци подловили Сару Джессику Паркер на пляже с 13-летними близняшками-дочерьми


58-летняя актриса была в черном мини-платье с глубоким декольте, а сверху накинула легкую рубашку белого цвета. Паркер спрятала глаза за солнцезащитными очками и собрала свои волосы в хвост.

Папарацци подловили Сару Джессику Паркер на пляже с 13-летними близняшками-дочерьми


На новых снимках папарацци Табита была в коричневом топе и джинсовых шортах. Ее сестра Марион выбрала такие же шорты и яркую майку без бретелек.

Судя по всему, семейная вылазка на пляж удалась. На фотографиях уличных репортеров все выглядели достаточно счастливыми.

Папарацци подловили Сару Джессику Паркер на пляже с 13-летними близняшками-дочерьми

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Ключевые слова: Сара Джессика Паркер, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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