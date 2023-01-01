Бывшая жена Моргенштерна* опубликовала новые пикантные снимки

Вчера в блоге девушки появились новые горячие фото.На странице в своих социальных сетях экс-жена иноагента выложила серию пикантных снимков, на которых предстала перед фолловерами практически голой. На Диларе были лишь золотые украшения, прикрывающие ее интимные места.Девушка не стала никак подписывать фотографии, оставив лишь многозначительные эмодзи в виде бриллианта. Видимо, с самооценкой у нее все в полном порядке.Подписчики Зинатуллиной высоко оценили ее новые фото. Девушку буквально завалили комплиментами: «Не описать такую красоту простыми словами», «У Дили каждая фотосессия шикарней предыдущей», «Дива ля Вива».Разумеется, столь горячая фотосессия понравилась далеко не всем. Некоторые фолловеры Дилары остались не очень довольны ее раскрепощенностью: «Грудь конечно мелковата», «Очень пошло», «Ну перебор».