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Бывшая жена Моргенштерна* опубликовала новые пикантные снимки

Сегодня, 13:17
Дилара Зинатуллина после разрыва с рэпером времени зря не теряет.

Бывшая жена Моргенштерна* опубликовала новые пикантные снимки



Вчера в блоге девушки появились новые горячие фото.

На странице в своих социальных сетях экс-жена иноагента выложила серию пикантных снимков, на которых предстала перед фолловерами практически голой. На Диларе были лишь золотые украшения, прикрывающие ее интимные места.

Бывшая жена Моргенштерна* опубликовала новые пикантные снимки


Девушка не стала никак подписывать фотографии, оставив лишь многозначительные эмодзи в виде бриллианта. Видимо, с самооценкой у нее все в полном порядке.

Бывшая жена Моргенштерна* опубликовала новые пикантные снимки


Подписчики Зинатуллиной высоко оценили ее новые фото. Девушку буквально завалили комплиментами: «Не описать такую красоту простыми словами», «У Дили каждая фотосессия шикарней предыдущей», «Дива ля Вива».

Бывшая жена Моргенштерна* опубликовала новые пикантные снимки


Разумеется, столь горячая фотосессия понравилась далеко не всем. Некоторые фолловеры Дилары остались не очень довольны ее раскрепощенностью: «Грудь конечно мелковата», «Очень пошло», «Ну перебор».

← Папарацци подловили Сару Джессику Пар...

Ключевые слова: Дилара Зинатуллина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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