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Супермодель Кейт Мосс приняла участие в чувственной съемке

Сегодня, 09:58
49-летняя британская супермодель и актриса Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании бренда Anine Bing.

Супермодель Кейт Мосс приняла участие в чувственной съемке

Звезда подиумов примерила несколько нарядов, в том числе и весьма провокационных.

Пожалуй, рассмотрим самый интересный образ модели. На одном из снимков Кейт позировала в кожаном жакете на голое тело. Стилисты оставили ее волосы распущенными, а визажисты нанесли макияж в нюдовых тонах.

Супермодель Кейт Мосс приняла участие в чувственной съемке


Супермодель Кейт Мосс приняла участие в чувственной съемке


В интервью с журналистами издания WWD создательница коллекции Анин Биг отметила, что Кейт олицетворяет собой все то, за что выступает бренд.

«Пару лет назад я начала говорить своей команде, что было бы здорово, если бы Кейт Мосс стала лицом бренда. Затем мы узнали, что ее стилист хочет взять несколько моделей одежды из нашей коллекции. Тогда мы подумали, что мечта сбудется», — рассказала она.

Стоит отметить, что лицом коллекции предыдущего сезона стала модель российского происхождения Ирина Шейк.

Супермодель Кейт Мосс приняла участие в чувственной съемке


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Ключевые слова: Кейт Мосс, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Anine Bing

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