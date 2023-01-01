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Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду повторила образ Джулии Робертс в «Красотке»

Сегодня, 10:37
29-летняя модель Джорджина Родригес приятно удивила гостей 80-го Венецианского кинофестиваля.

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду повторила образ Джулии Робертс в «Красотке»
Девушка футболиста Криштиану Роналду прошлась по красной дорожке мероприятия в наряде, очень уж напоминающем образ героини Джулии Робертс из культового фильма «Красотка».

Стоит отметить, что модель имеет чуть более пышные формы, в отличии от актрисы. Поэтому, ярко-красное платье смотрелось на Джорджине иначе.

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду повторила образ Джулии Робертс в «Красотке»


Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду повторила образ Джулии Робертс в «Красотке»


Свой образ Родригес сочетала с белоснежными перчатками, а из украшений предпочла лишь серьги.

Напомним, Джорджина находится в отношениях с футболистом Криштиану Роналду с 2016 года.

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду повторила образ Джулии Робертс в «Красотке»


У возлюбленных двое общих детей: 5-летняя Алана и годовалая Белла, а также трое, которые родились от суррогатных матерей: 13-летний Криштиану-младший и 6-летние близнецы Ева и Матео.

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Ключевые слова: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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