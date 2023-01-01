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56-летняя Рената Литвинова удивила поклонников новыми снимками

Сегодня, 11:23
Актриса Рената Литвинова, безусловно, находится в отличной форме.

56-летняя Рената Литвинова удивила поклонников новыми снимками
Звезда любит демонстрировать поклонникам свою фигуру и частенько становится героиней пикантных фотосессий. Несколько дней назад, к примеру, на странице ее блога появились очередные горячие кадры.

На новых фотографиях Рената позировала топлес. Из элементов одежды на актрисе были лишь трусики, которые почти сливались с ее светлой кожей. На плечи Литвиновой накинули густую копну, напоминающую волосы.

56-летняя Рената Литвинова удивила поклонников новыми снимками


Стилисты сделали Ренате укладку в мокром стиле, а визажисты нанесли минимум макияжа с акцентом на губы.

«Неправильно забытые фото», — подписала актриса.

56-летняя Рената Литвинова удивила поклонников новыми снимками


Поклонники Литвиновой восхитились ее снимками и отметили, что в свои 56 лет актриса выглядит необыкновенно. Правда, нашлись и те, кто посчитал, что Рената чрезмерно худая. Но преданные фанаты вступились за Ренату и дали хейтерам отпор: «Зачем это писать? И зачем вам это смотреть? Вас никто не просит сюда ходить и тем более выражать деструктивное мнение», «В 56 лет так выглядеть, она потрясающая женщина», «Эстетично, элегантно, потрясающе».

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Ключевые слова: Рената Литвинова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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