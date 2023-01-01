Папарацци заметили Натали Портман на прогулке с детьми и мужем-изменщиком

В начале лета в СМИ появилась информация, что супруг кинозвезды, французский хореограф Бенджамен Мильпье, изменил ей с 25-летней танцовщицей. С тех пор в прессе появляются то слухи о разводе, то о примирении.Несмотря на произошедшую неприятную ситуацию, Натали и ее муж-изменщик продолжают оставаться родителями. За 11 лет в браке у них появились на свет двое детей. Именно с ними накануне папарацци и запечатлели Портман и Мильпье.На новых снимках с прогулки супруги держались достаточно отстраненно.Примечательно, что у них обоих не было обручальных колец.Репортеры издания Daily Mail заметили, что Натали и Бенджамен выглядели напряженными и не подходили близко друг к другу. При этом они всячески пытались создать доброжелательную атмосферу для своих детей.