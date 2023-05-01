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19-летняя звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выложила редкие фото с мужем

Сегодня, 12:23
19-летняя звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина за последний год успела сделать две важные вещи: выйти замуж и родить.

19-летняя звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выложила редкие фото с мужем
После появления на свет первенца, актриса стала гораздо активнее вести свой блог в социальных сетях. Правда, выкладывает она туда по большей части себя и немного ребенка. Супруг в галерее снимков появляется не часто.

Несколько дней назад подписчики ее блога наконец смогли увидеть редкие фото Алексея Шарова. Мария приурочила снимки к важному событию. Дело в том, что муж актрисы праздновал свой день рождения - 20 лет.

19-летняя звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выложила редкие фото с мужем


«С днем рождения, любовь», - лаконично подписала Ильюхина фото.

19-летняя звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выложила редкие фото с мужем


19-летняя звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выложила редкие фото с мужем


Поклонники присоединились к поздравлениям звезды «Ворониных» и пожелали имениннику всего наилучшего. Многие подписчики Марии смогли разглядеть на ее снимках с возлюбленным настоящие чувства, даже несмотря на их столь юный возраст: «Заставляете верить в любовь», «Какая красивая история любви», «Классная пара, будьте счастливы».

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Ключевые слова: Мария Ильюхина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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