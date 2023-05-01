19-летняя звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выложила редкие фото с мужем

После появления на свет первенца, актриса стала гораздо активнее вести свой блог в социальных сетях. Правда, выкладывает она туда по большей части себя и немного ребенка. Супруг в галерее снимков появляется не часто.Несколько дней назад подписчики ее блога наконец смогли увидеть редкие фото Алексея Шарова. Мария приурочила снимки к важному событию. Дело в том, что муж актрисы праздновал свой день рождения - 20 лет.«С днем рождения, любовь», - лаконично подписала Ильюхина фото.Поклонники присоединились к поздравлениям звезды «Ворониных» и пожелали имениннику всего наилучшего. Многие подписчики Марии смогли разглядеть на ее снимках с возлюбленным настоящие чувства, даже несмотря на их столь юный возраст: «Заставляете верить в любовь», «Какая красивая история любви», «Классная пара, будьте счастливы».