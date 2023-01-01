Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Константин Богомолов поздравил свою 13-летнюю дочь от Дарьи Мороз с днем рождения

Сегодня, 12:46
Мало кто помнит, что до брака с Ксенией Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз.

Константин Богомолов поздравил свою 13-летнюю дочь от Дарьи Мороз с днем рождения
В этом союзе на свет появилась дочь Анна, которая несколько дней назад праздновала день рождения.

На своей странице в социальных сетях Константин трогательно обратился к наследнице и опубликовал редкие фото с девочкой.

Константин Богомолов поздравил свою 13-летнюю дочь от Дарьи Мороз с днем рождения


«Любимая моя дочь! Сегодня 13. Ты веселая, красивая, талантливая и добрая», — коротко, но ясно написал Богомолов.

Фолловеры режиссера присоединились к поздравлениям, отметив внешнее сходство дочери и отца.

Константин Богомолов поздравил свою 13-летнюю дочь от Дарьи Мороз с днем рождения


Мама Анны, Дарья Мороз, ранее писала у себя в блоге, что дочь, по ее мнению, растет настоящей артисткой. Актриса давно распознала в девочке необходимые для творческой профессии задатки. Известно, что два года назад школьница получила диплом актерской школы, и ее резюме уже числится в агентской базе.

← 19-летняя звезда «Ворониных» Мария Иль...

Ключевые слова: Константин Богомолов, Дарья Мороз, olganews

Количество просмотров: 663
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото
Кирилл Сафонов поздравил дочь с днем рождения
Почему Константин Богомолов не позвал Дарью Мороз в свой театр
Поклонники уверены в разводе Дарьи Мороз
Недавно ставшая бабушкой певица Слава захотела родить сама Весной этого года певица Слава впервые стала бабушкой.
Константин Богомолов поздравил свою 13-летнюю дочь от Дарьи Мороз с днем рождения Мало кто помнит, что до брака с Ксенией Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз.
19-летняя звезда «Ворониных» Мария Ильюхина выложила редкие фото с мужем 19-летняя звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина за последний год успела сделать две важные вещи: выйти замуж и родить.
Папарацци заметили Натали Портман на прогулке с детьми и мужем-изменщиком В последнее время к 42-летней актрисе Натали Портман приковано все внимание общественности.
56-летняя Рената Литвинова удивила поклонников новыми снимками Актриса Рената Литвинова, безусловно, находится в отличной форме.
Телеведущая Ксения Бородина показала себя без макияжа и фильтров 40-летняя телеведущая Ксения Бородина активно ведет свои соцсети и регулярно выкладывает фото и видео.
Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду повторила образ Джулии Робертс в «Красотке» 29-летняя модель Джорджина Родригес приятно удивила гостей 80-го Венецианского кинофестиваля.
Финалистке шоу «Голос» Ян Гэ сделали предложение руки и сердца 34-летняя певица китайского происхождения Ян Гэ поделилась с поклонниками радостной новостью.
Супермодель Кейт Мосс приняла участие в чувственной съемке 49-летняя британская супермодель и актриса Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании бренда Anine Bing.
Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе Железный Арни поделился подробностями в новом видеообращении.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.