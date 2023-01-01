Константин Богомолов поздравил свою 13-летнюю дочь от Дарьи Мороз с днем рождения

В этом союзе на свет появилась дочь Анна, которая несколько дней назад праздновала день рождения.На своей странице в социальных сетях Константин трогательно обратился к наследнице и опубликовал редкие фото с девочкой.«Любимая моя дочь! Сегодня 13. Ты веселая, красивая, талантливая и добрая», — коротко, но ясно написал Богомолов.Фолловеры режиссера присоединились к поздравлениям, отметив внешнее сходство дочери и отца.Мама Анны, Дарья Мороз, ранее писала у себя в блоге, что дочь, по ее мнению, растет настоящей артисткой. Актриса давно распознала в девочке необходимые для творческой профессии задатки. Известно, что два года назад школьница получила диплом актерской школы, и ее резюме уже числится в агентской базе.