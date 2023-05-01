Недавно ставшая бабушкой певица Слава захотела родить сама

Ее дочь, Александра Морозова, родила первенца, которого они с мужем назвали Арсением. Звезда сцены даже взяла отпуск, чтобы помогать наследнице с воспитанием новорожденного.В недавнем интервью Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы) призналась, что ей очень понравилось ухаживать за внуком. По словам артистки, она даже какое-то время спала вместе с ним. И когда Александра освоилась в новой для себя роли, малыша пришлось отдать.Певица рассказала, что у нее достаточно сил для ухода за младенцем, поэтому она не исключает, что и сама потянет еще двоих детей.«Нянчусь с малышом, и мне для этого даже не пришлось ходить беременной. Идеально! Хотя, кто знает, может, рожу еще двоих себе», — высказалась она.Кстати, недавно Слава сообщила поклонникам, что помирилась со своим мужем Анатолием Данилицким, и у возлюбленных будто начался новый медовый месяц. Сейчас супруги воспитывают общую дочь Антонину и с радостью навещают внука.