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Слава улетела на Мальдивы лечить нервы и голос после скандала с хирургом Хайдаровым

Сегодня, 12:29
Певица Слава (Анастасия Сланевская) решила перевести дух после разбирательств с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Слава улетела на Мальдивы лечить нервы и голос после скандала с хирургом Хайдаровым
43-летняя артистка отправилась на Мальдивы и активно делится контентом с подписчиками своего блога.

«Бабуля» Слава, как она сама себя часто называет, улетела на отдых, чтобы немного подлечить нервы и голос, который она стала терять.

«Три месяца беспрерывно кашля, уже второй курс антибиотиков», — пожаловалась Сланевская.

Слава улетела на Мальдивы лечить нервы и голос после скандала с хирургом Хайдаровым


Врачи посоветовали певице деликатно относиться к своим голосовым связкам. По рекомендациям специалистов, Славе даже пришлось включить режим тишины, поэтому она молчит уже шесть дней.

Разумеется, без пляжных фотографий дело не обошлось. Артистка выложила в блог фото в монохромном слитном купальнике яркого лимонного цвета и призналась поклонникам, что немного поднабрала в весе.

Слава улетела на Мальдивы лечить нервы и голос после скандала с хирургом Хайдаровым


«Ну, я плюс семь килограммов и мне на это наплевать!» — сказала она.

Подписчики певицы буквально осыпали ее комплиментами, отдельно отметив красивый пляжный образ: «Какой купальник сочный», «Вы нереальная красотка», «Выздоравливайте! Нам нужен ваш голос!», «Да вы хоть плюс хоть минус, всё равно красотка».

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Ключевые слова: Слава, Анастасия Сланевская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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