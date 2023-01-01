Слава улетела на Мальдивы лечить нервы и голос после скандала с хирургом Хайдаровым

43-летняя артистка отправилась на Мальдивы и активно делится контентом с подписчиками своего блога.«Бабуля» Слава, как она сама себя часто называет, улетела на отдых, чтобы немного подлечить нервы и голос, который она стала терять.«Три месяца беспрерывно кашля, уже второй курс антибиотиков», — пожаловалась Сланевская.Врачи посоветовали певице деликатно относиться к своим голосовым связкам. По рекомендациям специалистов, Славе даже пришлось включить режим тишины, поэтому она молчит уже шесть дней.Разумеется, без пляжных фотографий дело не обошлось. Артистка выложила в блог фото в монохромном слитном купальнике яркого лимонного цвета и призналась поклонникам, что немного поднабрала в весе.«Ну, я плюс семь килограммов и мне на это наплевать!» — сказала она.Подписчики певицы буквально осыпали ее комплиментами, отдельно отметив красивый пляжный образ: «Какой купальник сочный», «Вы нереальная красотка», «Выздоравливайте! Нам нужен ваш голос!», «Да вы хоть плюс хоть минус, всё равно красотка».