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Николай Басков рассказал, почему не хочет строить отношения с женщинами

Сегодня, 12:59
46-летний эстрадный и оперный певец Николай Басков нечасто говорит о своей личной жизни.

Николай Басков рассказал, почему не хочет строить отношения с женщинами

Однако недавно, в эфире на радиостанции «Юмор FM», артист все-таки ответил на интересующий многих вопрос. «Натуральный блондин» рассказал о причине, по которой он пока не хочет жениться.

Николай Басков рассказал, почему не хочет строить отношения с женщинами


По словам Николая, его многому научила история южноафриканского политика Нельсона Манделы, который находился в тюрьме 27 лет. Выйдя из нее, бывший президент ЮАР развелся со второй женой.

«Нельсона Манделу в тюрьме каждый день пытали, били, издевались. Потом он вышел, вернулся к жене, пожил с ней полгода, сказал "на фиг мне это нужно" и развелся. Я в браке был, в отношениях состоял, поэтому дайте мне пожить и насладиться жизнью, я не испытываю никаких проблем. Я избавился ото всех 10 лет назад», — пояснил Николай.

Николай Басков рассказал, почему не хочет строить отношения с женщинами


При этом Басков отмечает, что женщины его по прежнему интересуют, но серьезные отношения артист не планирует.

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Ключевые слова: Николай Басков, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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