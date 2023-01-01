Николай Басков рассказал, почему не хочет строить отношения с женщинами

Однако недавно, в эфире на радиостанции «Юмор FM», артист все-таки ответил на интересующий многих вопрос. «Натуральный блондин» рассказал о причине, по которой он пока не хочет жениться.По словам Николая, его многому научила история южноафриканского политика Нельсона Манделы, который находился в тюрьме 27 лет. Выйдя из нее, бывший президент ЮАР развелся со второй женой.«Нельсона Манделу в тюрьме каждый день пытали, били, издевались. Потом он вышел, вернулся к жене, пожил с ней полгода, сказал "на фиг мне это нужно" и развелся. Я в браке был, в отношениях состоял, поэтому дайте мне пожить и насладиться жизнью, я не испытываю никаких проблем. Я избавился ото всех 10 лет назад», — пояснил Николай.При этом Басков отмечает, что женщины его по прежнему интересуют, но серьезные отношения артист не планирует.