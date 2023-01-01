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Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике

Сегодня, 14:18
Кейт Миддлтон обычно надолго не пропадает из поля зрения общественности.

Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике
\Но на этот раз английская публика даже начала волноваться, так как герцогиня Кембриджская не выходила в люди полгода.

41-летняя Кэтрин прервала затворничество, приехав в Марсель, где проходит Чемпионат мира по регби. Для поездки на матч между Англией и Аргентиной принцесса выбрала шикарный, но в меру строгий белый наряд.

Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике


После такого большого перерыва люди явно были рады увидеть Кейт и встретили её овациями.

Look Миддлтон от бренда Alexander McQueen был как всегда продуман до мелочей.

Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике


Кейт не стала позировать журналистам у входа, а скромно помахала рукой, уже находясь на стадионе.

По какой именно причине Кейт не выходила в свет так долго - официальных заявлений нет.

Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике

← СМИ пишут про десятого, юбилейного, ре...

Ключевые слова: Кейт Миддлтон обычно надолго не пропадает из поля зрения общественности.

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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