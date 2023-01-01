Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на публике

41-летняя Кэтрин прервала затворничество, приехав в Марсель, где проходит Чемпионат мира по регби. Для поездки на матч между Англией и Аргентиной принцесса выбрала шикарный, но в меру строгий белый наряд.
После такого большого перерыва люди явно были рады увидеть Кейт и встретили её овациями.
Look Миддлтон от бренда Alexander McQueen был как всегда продуман до мелочей.
Кейт не стала позировать журналистам у входа, а скромно помахала рукой, уже находясь на стадионе.
По какой именно причине Кейт не выходила в свет так долго - официальных заявлений нет.