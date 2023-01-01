«Я абсолютно на своем месте и чувствую себя абсолютно счастливой»: Людмила Филиппова рассказала о себе и о том, как правильно ставить цель.

Не так давно она дала большое интервью, где рассказала много интересного о детстве, о том, как пришла в бизнес и главное, о том, как добиться успеха.Я была очень вредным, ужасным и непослушным ребенком и вообще не любила дисциплину. Мне надо было все и сразу, и сейчас, в принципе, ничего не поменялось. Я вообще не любила ждать - когда я пришла на бальные танцы и отзанималась два урока, я сразу захотела красивое бальное платье и сразу должна была быть на сцене. Бальное платье, которое на то время, а это был 98-ой год, стоило, каких-то неимоверно огромных денег, но мне очень его хотелось, я не могла ни есть, ни спать, видела себя в нем. Через пару дней прихожу домой, а там висит это платье. У меня было очень крутое детство и самые лучшие родители на свете, которые дали мне все, о чем только можно было мечтать - и шубы из кролика, и поездки за границу и никогда не ограничивали мне свободу, за что я им безмерно благодарна.Я настолько энергичная и неусидчивая, что, мне иногда кажется, что я в детстве упала в чан с энергией. Мой папа работал с понедельника по пятницу, и мы могли проводить время семьей только в выходные дни, поэтому я вставала в субботу в 5 утра, поднимала весь дом, и уже не оставалось никаких шансов, что мы куда-то не поедем! Я и сейчас постоянно в движении. После окончания школы, определяясь с профессией, я выделила для себя главный критерий: чтобы моя работа мне не надоела, я должна всегда куда-то летать, так я стала менеджером по туризму. Училась в Петербурге 5 лет на бакалавриате, но на четвертый год поступила на второе высшее в Чехии и начала постоянно летать. Эти переезды приносили мне огромное удовольствие, я училась одновременно в двух университетах и делала все, лишь бы не сидеть на месте. После окончания учебы я сразу начала работать - открыла свое турагентство, позже открыла свою сеть фитнес-студий, и в это время появились соцсети. Я стала активно заниматься продвижением своего фитнеса через социальные сети, начала общаться с блогерами, у которых были личные бренды. После рождения сына выбрала для себя перейти полностью в онлайн, чтобы больше времени уделять ребенку. Так, я я начала вести всякие курсы, проводить тренинги, и мне нужна была аудитория, которая будет это покупать. В этот период я сделала просто квантовый скачок - за три месяца я добилась таких результатов, к которым другие могут идти годами! Так, я я плавно перешла к тому, что стала помогать другим людям продавать свои услуги в своей мягкой нише эзотерики и энергетических практик. Я начала заниматься продюсированием, но еще не знала, что это так называется, потому что тогда еще не было большого спроса на эти услуги. Продюсирование родилось само собой, потому что я могу легко объяснять сложные вещи простым языком, в продюсировании у меня реально талант и высокий профессионализм.В основном обращаются те, кто не умеет продавать свой продукт. Часто сталкиваюсь с тем, что у людей, которые работают в мягких нишах, в эзотерике, очень непонятный для большинства язык, они выражаются всяким эзотерическими терминами, и их мало кто понимает. Я в таких случаях спускаю людей с небес на землю, потому что абсолютно у всех одинаковые потребности - все хотят есть и размножаться. Главный запрос у всех, кто ко мне приходит: как научиться продавать себя, научиться грамотно доносить свой продукт большому количеству людей. Сейчас моя целевая аудитория - это люди с понятным позиционированием, которые уже известны тысячам людей, и у них запрос: как сделать так, чтобы обо мне узнали миллионы. То есть человек продавал на 10 млн рублей и приходит с запросом: как продавать на 100 млн. Это уже другая стратегия, другая реальность и совсем другая жизнь.Здесь три ключевых фактора.Первое, что нужно понять - чувствуешь ли ты в этой цели для себя какую-то невероятную мощь, заряд, дает ли эта цель тебе энергию. Просто бывают такие бытовые цели, например, купить квартиру, есть же такие люди, у которых цель - жить стабильно в одном месте. Ну и вот на такие цели обычно не вырабатывается энергия, потому что здесь нет как такового процесса создания чего-либо. Нужно понять, дает ли цель энергию, заряжает ли. И вот когда поймешь, что именно дает очень много сил, поймешь, что дает мощный внутренний отклик, что будешь готов, ради этого выполнять много действий каждый день, тогда это будет конкретно твоя цель.Второе - пожить с этой целью, прочувствовать ее и понять, действительно ли эта цель твоя, принадлежит ли она тебе. У меня, например, есть цель - 3 миллиона подписчиков в этом году. Но меня никто не может заставить это делать, я же видела множество блогеров, которые растут за счет цифры, но меня это не заряжало, потому что я не могла для себя понять, зачем мне эти подписчики, ведь я и так зарабатываю. И вот пока я конкретно не нашла ответ, зачем мне это, я не двигалась. То есть нужно действительно пожить с этой целью и понять, что она реально тебе принадлежит.Третье, и самое главное, когда ты уже определился со своей целью - понять, что будет после того, как ты придешь к цели, какая “за-цель”. Никогда нет радости от того, что уже произошло. Это ложь и обман нашего мозга, на самом деле путь к этой цели намного больше тебя заряжает и мотивирует, и дает тебе намного больше, чем сама цель. Путь - это всегда самое интересное, и когда ты ставишь любую цель, нужно понимать, что будет следующее, потому что достижение любой цели - это смерть, если нет другого шага.И еще - люди, которые боятся смерти и имеют базовый страх не прожить этот момент, никогда не смогут добиться своей цели именно потому, что их мозг будет думать, что в достижении цели смерть. Поэтому, когда ставишь цель, очень важно понимать, какой будет твой следующий шаг, важно понимать, что есть еще следующий уровень.Дисциплина побеждает талант - потому что людям, у которых нет таланта, приходится выживать, они на самом деле трудолюбивые пахари. А люди, у которых есть талант, обесценивают его, потому что им это просто с неба упало, они обесценивают себя, так как им не пришлось добиваться того, что им уже само по себе дано. Например, человек, родившийся в богатой семье, сразу становится богатым, но при этом не знает, как заработать деньги, у него отсутствует этот навык, потому что он сам никогда не зарабатывал. Вот как раз “Бедный папа Богатый папа” Роберта Кийосаки, который полностью поменял все мое восприятие жизни, мое мышление. Там есть фраза о том, что если ты однажды заработал миллион, но в какой-то момент вдруг потеряешь его, то ты спокойно сможешь заработать этот миллион снова, потому что ты уже это делал, уже знаешь, как зарабатывать. А если ты получил этот же миллион по наследству или выиграл в лотерею и полностью его потратил, то заработать его ты уже никогда не сможешь, потому что понятия не имеешь, как это делать, у тебя просто нет этого навыка. Вот то же самое, когда у тебя есть талант, ты родился с этим навыком и обесцениваешь его, потому что не знаешь ему цены, у твоего таланта для тебя нет ценности, а отсюда нет и самоценности.Я себя считаю счастливым человеком, потому что я на своем месте. Мне не нужны никакие дополнительные обстоятельства, обеспечивающий мужчина, особая атмосфера, какие-то люди, чтобы мне было весело и чтобы я была счастлива. У меня всегда хорошее настроение, мне хорошо в компании так же, как и в одиночестве, я всегда счастлива, потому что мне комфортно по жизни, так как я на своем месте, и я не ищу ничего, чтобы мне стало лучше. Раньше я думала, что мне нужен мужчина, который будет меня обеспечивать, потому что у меня была такая установка из семьи, когда папа зарабатывал, а мама нет. Но потом я поняла, что я могу очень хорошо зарабатывать сама, и теперь, чтобы быть счастливой и богатой, мне никто не нужен. Я абсолютно на своем месте и чувствую себя абсолютно счастливой благодаря тому, что у меня четко расставлены ценности и приоритеты - я безумно люблю свою семью, сына, у меня прекрасные отношения с родителями, я много путешествую, у меня классные друзья, с которыми дружу уже не одно десятилетие, то есть я по-настоящему умею дружить. Я расту вместе со своим окружением, а не меняю его под любой запрос, я сильно люблю людей, которые вокруг меня. И я реально на своем месте, меня не кидает из стороны в сторону, мне дополнительно не нужно ничего сверху, чтобы я была счастлива.