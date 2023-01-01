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СМИ пишут про десятого, юбилейного, ребёнка Илона Маска

Сегодня, 12:05
Илон Маск - персонаж талантливый и очень неоднозначный.

СМИ пишут про десятого, юбилейного, ребёнка Илона Маска
Поэтому информация о том, что великий бизнесмен стал папой в десятый раз особо никого не удивила.

О том, что у американского миллиардера есть тайный ребенок от канадской певицы Граймс сообщает Business Insider со ссылкой на еще не опубликованную биографию Илона Маска.

Автором биографии стал журналист Уолтер Айзексон, который сообщил, что это мальчик, которого зовут Техно Механиус. Конечно же Илон и тут не смог не скреативить и дал чаду прозвище- Тау. Возраст ребенка неизвестен.

Напомним, что Илон и Грайм развелись и в данный момент женщина страдает от того, что Маск не даёт ей видится с детьми. Она безрезультатно жалуется на это в социальных сетях.

СМИ пишут про десятого, юбилейного, ребёнка Илона Маска


Отметим, что Илон ещё находясь в первом браке решил стать многодетным отцом. С первой супругой, писательницей Джастин Уилсон, он воспитывал двойняшек, Гриффин и Ксавьер, и тройняшек Дамиан, Саксон и Кай.

Далее на свет появилиь сын Экс Эш Эй-Твелв и дочь Экза Дарк Сайдерил в браке с Граймс. И в июле 2022 года инсайдеры писали о внебрачных близнецах Маска от одного из топ-менеджеров компании Tesla Шивон Зилис.

СМИ пишут про десятого, юбилейного, ребёнка Илона Маска

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Ключевые слова: Илон Маск

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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