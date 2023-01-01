Эммануэль заявила, что подвергалась сексуальному насилию в совсем юном возрасте - с 10 до 14 лет, затем обо всём узнала её бабушка и буквально спасла будущую актрису. Имя насильника Беар предпочла не раскрывать, однако в фильме присутствует её закадровый голос, и в одном из эпизодов Эммануэль обращается к своему мучителю: "Потому как мои мама и папа, а также мои друзья ничего не заметили, ты мог делать это снова, и ты делал это в течение четырёх лет".
Актриса Эммануэль Беар призналась, что пережила насилие в детстве
Сегодня, 03:07
Звезда французского кино разоткровенничалась в новом документальном фильме.
Лента под названием "Такая оглушительная тишина", которую срежиссировала сама 60-летняя актриса, на днях была показана в Париже в рамках пресс-конференции. В фильме рассказаны реальные истории четырёх женщин, ставших жертвами инцеста. Честность и смелость героинь документальной картины, по словам Беар, вдохновили её саму признаться в том, что она также не избежала насилия со стороны родственников, хотя ранее звезда старалась избегать этой темы.
Эммануэль заявила, что подвергалась сексуальному насилию в совсем юном возрасте - с 10 до 14 лет, затем обо всём узнала её бабушка и буквально спасла будущую актрису. Имя насильника Беар предпочла не раскрывать, однако в фильме присутствует её закадровый голос, и в одном из эпизодов Эммануэль обращается к своему мучителю: "Потому как мои мама и папа, а также мои друзья ничего не заметили, ты мог делать это снова, и ты делал это в течение четырёх лет".
Эммануэль заявила, что подвергалась сексуальному насилию в совсем юном возрасте - с 10 до 14 лет, затем обо всём узнала её бабушка и буквально спасла будущую актрису. Имя насильника Беар предпочла не раскрывать, однако в фильме присутствует её закадровый голос, и в одном из эпизодов Эммануэль обращается к своему мучителю: "Потому как мои мама и папа, а также мои друзья ничего не заметили, ты мог делать это снова, и ты делал это в течение четырёх лет".
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Ключевые слова: Эммануэль Беар, natalinews
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Количество просмотров: 1 508
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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Актриса Эммануэль Беар призналась, что пережила насилие в детстве Звезда французского кино разоткровенничалась в новом документальном фильме.
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