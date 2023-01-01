Tony: «Моя музыка – это про любовь и свет»

Музыкальный продюсер, автор песен и саунд креатор поделился своей историей успеха и рассказал о том, с чего начался его музыкальный путь.
– Тони, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в шоу-бизнес?
– Все началось с детства. Я тогда смотрел советское кино, как многие подростки того времени. И мне попался музыкальный фильм «Приключения электроника», который разжег во мне желание петь как главный герой – робот. Заметив мою тягу к музыке, учительница по физкультуре подарила мне граммофон с виниловыми пластинками, чтобы я вдохновлялся и развивался в этом направлении. Я слушал музыку, которая приносила большое удовольствие, и в какой-то момент решил пойти в музыкальную школу. Там меня встретил педагог, который преподавал игру на баяне. Прослушав меня, он посоветовал идти домой и оставить идею заниматься музыкой. Мне, будучи ребенком, было больно слышать это, и я убежал в слезах. На два года я забросил музыку и пошел в единоборства.
Все это время копил на компьютер, так как родители не могли позволить себе такую «роскошь». В 9-ом классе мне удалось купить недорогой, слабенький ПК, но я был безумно счастлив и этому. На файлообменной сети скачивал песни, которые крутили по MTV, и однажды мне попалась аранжировки 50 CENT. Я вдохновился и сделал на нее свою первую песню. Это был социальный протест против сверстников, которые вели нездоровый образ жизни. Я же был таким «ботаником», «белой вороной», и из-за этого трека у меня случились проблемы – ребята почти каждый день назначали мне «стрелки» за школой. Тогда мне казалось, будто само пространство говорило мне, что нужно оставить свою музыкальную деятельность.
– Но вы не оставили. Что вдохновило двигаться дальше?
– Я участвовал в музыкальных онлайн-баттлах с рэперами, мы загружали свои треки и боролись за смешной призовой фонд в сумму 3000 рублей. К моему удивлению, в них участвовали многие теперь уже известные личности. Хотя в то время даже слова «баттл» в русскоязычной музыке не существовало. В это же время в моей школе появился сын прокурора, который записал на меня дисс, и попытался задеть мою репутацию и опорочить меня. Но так как я имел опыт в баттлах, я ответил ему в виде трека, в котором умело высмеял его, применяя Auto-Tune – на тот момент об этой технологии в русскоязычном интернет-пространстве практически никто не знал.
Тем не менее, песню в школе прослушали все, я стал популярным. Ко мне пришли ребята из детдома, и поначалу я подумал, что будет очередная драка. Но они спросили меня, как я записываю треки, захотели научиться также. Я удивился, что ко мне уже тогда обратились как к музыкальному продюсеру. Одному из этих ребят я помог записать трек, и он до сих пор развивается в этом направлении. Так начался мой путь. Я и вдохновил его, и показал, что и как делать, научил, записывал с ним песни.
– А как вы продолжили свой путь в музыке?
– Во время трехмесячной стажировки в РАНХИГС меня направили из Саратова в Москву. Я продал свое музыкальное оборудование, чтобы купить билет и снять жилье хотя бы на неделю. Приехал в ЦАО Records (Гуф, Птаха, Слим), договорился с Птахой, что придумаю для них PR-стратегию и вернусь через определенное время. Мне сказали, что денег на продвижение не предоставят. Я понял, что придется как-то «выживать» в столице, устроился риелтором в агентство недвижимости, и даже неплохо зарабатывал.
Дальше у меня начался сумасшедший жизненный период: то я разбрасываю деньгами, то готовлю сториборд для известного бренда нижнего белья, сидя под мостом, в рванных зимних ботинках в августе, то продаю пачками свои треки начинающим артистам и лейблам, то попадаю в компанию эскортниц, то встречаю «ту самую» и полностью перехожу на здоровый образ жизни и много чего еще. Но этот нестабильный период дал мне колоссальный опыт. Потому, после окончания срока стажировки, я защитил диплом и вернулся в Москву.
– Расскажите, чем сейчас занимаетесь, кто ваши клиенты, и какие планы на ближайшее время?
– Я продолжаю записывать свои песни, они выпускались на крупных музыкальных издательствах, в том числе Radio Record, Союз Мьюзик, PROMO PARTY, A++ и др. Снимаю подкасты и интервью в YouTube с предпринимателями, долларовыми миллионерами, с известными личностями из сферы инфобизнеса и шоу-бизнеса.
Сейчас мои клиенты – топовые специалисты в своей нише, многих из которых популярны. Подробнее кейсы вы можете посмотреть в моих социальных сетях.
Помимо этого, через полгода у меня выйдет книга, где я поделюсь своим и расскажу об опыте других популярных и богатых людей из моего окружения. Книга будет для тех, кто связан или хочет связаться с музыкальной сферой и развиваться в творческом направлении. Далее хочу сделать из нее сценарий, на который сниму пилотную версию для Netflix, Ivi и других сервисов. Мой главный месседж – с творчеством может быть связан любой человек, вне зависимости от сферы деятельности и статуса.
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