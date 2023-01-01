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Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом

Вчера, 22:18
"Английская роза", как иногда называют актрису, появилась на обложке культового глянца.

Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом
47-летняя Кейт Уинслет снялась в необыкновенной фотосессии для Vogue - фотограф запечатлел её в разных образах, особенно впечатляющими оказались снимки на природных локациях.

Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом


Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом


Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом


Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом


В интервью, сопровождающем кадры, звезда рассказала о работе над своим новым фильмом "Ли" - биографическая лента расскажет историю жизни американки Элизабет Ли Миллер, до Второй мировой войны работавшей моделью, фотографом, а затем ставшей военной фотокорреспонденткой для Vogue. Миллер снимала высадку союзников в Нормандии, Парижское восстание против немецко-фашистских войск, выход выживших узников концлагерей Бухенвальд и Дахау после их освобождения американскими войсками. После войны женщина страдала от сильных приступов посттравматического синдрома.

Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом


Кейт называет свою работу над этой картиной "проектом всей жизни", ведь процесс создания фильма идёт уже восемь лет. Помимо главной роли Ли, звезда выступает продюсером ленты. "Она была женщиной, которая прожила свою жизнь по собственным правилам, заплатив за это страшную эмоциональную цену. Это история женщины средних лет, которая отправилась на войну и задокументировала её" - рассказывает Уинслет.

Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом


Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом


Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом


Не обошлось в ленте без обнажённой сцены, потребовавшей от актрисы как максимальной концентрации, так и расслабления, чтобы не стесняться своего тела и сцена могла получиться максимально естественной. В интервью Кейт также отмечает, что восхищается молодыми актрисами, ведь они ничего не боятся: "Я горжусь этим. Культура меняется стремительно, ранее я и представить такого не могла". Картина "Ли" выйдет в мировой прокат уже этой осенью.

Кейт Уинслет снялась для Vogue и рассказала о работе над новым фильмом

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Ключевые слова: Кейт Уинслет, natalinews

Количество просмотров: 1 131
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, Annie Leibovitz for Vogue

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