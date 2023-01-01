Эмбер Херд засветилась в новой биографии Илона Маска, где её сравнили с «исчадием ада»

Айзексон приводит слова бывшей возлюбленной Маска и матери троих его детей певицы Граймс - она называет Эмбер "хаотично злой" и в то же время понимает, почему она привлекла Илона (роман Маска и Херд был в 2017 году): "Дело в том, что его привлекает абсолютное зло. Тяга к этому идёт из детства, от его отца и в целом окружения, в котором он взрослел. Ему нравится, когда с ним плохо обращаются, а любовью он считает насилие и жестокость".
Также в книге указывается, что родственники Маска согласны со словами Граймс в отношении Эмбер, ведь из всех женщин, когда-либо бывших рядом с Илоном, именно Херд вызывала у них максимальное отвращение и ненависть. Они также называют актрису Джокером, способным только разрушать всё вокруг себя.