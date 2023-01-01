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Эмбер Херд засветилась в новой биографии Илона Маска, где её сравнили с «исчадием ада»

Сегодня, 04:19
Скандальная актриса успела "насолить" многим знаменитостям.

Эмбер Херд засветилась в новой биографии Илона Маска, где её сравнили с «исчадием ада»
Проигравшая громкий процесс о клевете в отношении актёра и своего бывшего супруга Джонни Деппа Эмбер Херд продолжает собирать всевозможные гневные эпитеты в свой адрес. В вышедшей на днях книге-биографии миллиардера и изобретателя Илона Маска (автор Уолтер Айзексон) 37-летней актрисе уделено особое внимание.

Эмбер Херд засветилась в новой биографии Илона Маска, где её сравнили с «исчадием ада»


Эмбер Херд засветилась в новой биографии Илона Маска, где её сравнили с «исчадием ада»


Айзексон приводит слова бывшей возлюбленной Маска и матери троих его детей певицы Граймс - она называет Эмбер "хаотично злой" и в то же время понимает, почему она привлекла Илона (роман Маска и Херд был в 2017 году): "Дело в том, что его привлекает абсолютное зло. Тяга к этому идёт из детства, от его отца и в целом окружения, в котором он взрослел. Ему нравится, когда с ним плохо обращаются, а любовью он считает насилие и жестокость".

Эмбер Херд засветилась в новой биографии Илона Маска, где её сравнили с «исчадием ада»


Также в книге указывается, что родственники Маска согласны со словами Граймс в отношении Эмбер, ведь из всех женщин, когда-либо бывших рядом с Илоном, именно Херд вызывала у них максимальное отвращение и ненависть. Они также называют актрису Джокером, способным только разрушать всё вокруг себя.

Эмбер Херд засветилась в новой биографии Илона Маска, где её сравнили с «исчадием ада»

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Ключевые слова: Эмбер Херд, Граймс, Илон Маск, natalinews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, legion-media.ru

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