Эмбер Херд засветилась в новой биографии Илона Маска, где её сравнили с «исчадием ада»

«Я абсолютно на своем месте и чувствую себя абсолютно счастливой»: Людмила Филиппова рассказала о себе и о том, как правильно ставить цель.

Людмила Филиппова известный бренд-коуч и эксперт по развитию и монетизации личного бренда.