Олег Майами заявил,что устал от отношений с Айзой

Этот роман, как и все остальные отношения Лилуны Ай, закончился скандалом. Но надо сказать, что музыканта в отличии от других своих бывших не вспоминает. А вот Майами до сих пор не может отойти от отношений, которые закончились в 2021 году."Я что-то так устал после отношений с Айзой, сильно вымотался. И после этого включился в работу, в музыку, для меня сейчас нет ничего приоритетнее, чем творчество", - сообщил Олега в интервью МУЗ-ТВ.Кстати, после расставания с Майами, Айза рассказала, что ждала от него ребенка, но сделала аборт из-за его финансового положения.