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Олег Майами заявил,что устал от отношений с Айзой

Сегодня, 17:37
Отношения Айзы и Олега Майами длились около года.

Олег Майами заявил,что устал от отношений с Айзой
Этот роман, как и все остальные отношения Лилуны Ай, закончился скандалом. Но надо сказать, что музыканта в отличии от других своих бывших не вспоминает. А вот Майами до сих пор не может отойти от отношений, которые закончились в 2021 году.

Олег Майами заявил,что устал от отношений с Айзой


"Я что-то так устал после отношений с Айзой, сильно вымотался. И после этого включился в работу, в музыку, для меня сейчас нет ничего приоритетнее, чем творчество", - сообщил Олега в интервью МУЗ-ТВ.

Олег Майами заявил,что устал от отношений с Айзой


Кстати, после расставания с Майами, Айза рассказала, что ждала от него ребенка, но сделала аборт из-за его финансового положения.

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Ключевые слова: julianews, Олег Майами, Айза Лилуна Ай

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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