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«Сначала искала преступников, теперь — таланты»: генеральный директор TenHunter Мария Лобанова подсказала, как найти свое место в жизни

Сегодня, 16:00
О смене профессии сейчас задумываются многие.

«Сначала искала преступников, теперь — таланты»: генеральный директор TenHunter Мария Лобанова подсказала, как найти свое место в жизни
Как сообщает портал HeadHunter, хоть раз такая мысль посещала минимум 80% работников всех возрастов.

Эксперт в области рекрутинга Мария Лобанова, генеральный директор TenHunter, не только приняла это решение, но и успешно реализовала его. Теперь она помогает специалистам быстрее найти новое место, а молодежи — получить пропуск на тот самый «социальный лифт».

Хотелось не просто работать

Мария Лобанова — яркий пример того, что карьерную стратегию можно и нужно менять. Она окончила колледж полиции №1, вышла на работу, но ощущала, что не применяет и половины своих скилов. Мария не стала мириться с таким положением дел — поступила на факультет психологии, и параллельно стала развиваться в новой сфере — HR.

«Мне всегда хотелось, чтобы каждый нашел свое место, ведь плохих кандидатов нет — бывают неподходящие компании или должности. Также не раз видела, что предпринимателям и соискателями не хватает «переводчика»: оба говорят одно и то же, но в итоге расходятся, хотя идеально подходят для партнерства и работы. Сначала сама выступала таким мостом, затем вместе с командой создала платформу, позволяющую бизнесу и специалистам перейти на абсолютно новую модель рекрутинга», — поделилась своим мнением Мария Лобанова.
Сервис объединил всех участников рынка труда — соискателей, работодателей и HR-специалистов, и перевел их общение и сам процесс закрытия вакансии на качественно иной уровень. Но этим Мария Лобанова не ограничилась — она помогает начать свой путь и молодым специалистам.

«Сначала искала преступников, теперь — таланты»: генеральный директор TenHunter Мария Лобанова подсказала, как найти свое место в жизни


Больше, чем смена

В сентябре 2023 года Мария Лобанова вошла в жюри проекта «Профразвитие» платформы «Россия — страна возможностей». Формат здесь схож с известным шоу «Голос»: эксперты поворачиваются, если им нравится презентация кандидата. В случае успеха он получает возможность пройти стажировку по желаемому профилю в компаниях-партнерах, среди которых немало топовых.

«Мы, как компания, тоже предоставляем стажировку для студентов-участников, и в целом стараемся популяризировать новый тренд на рынке труда: брать молодых специалистов без опыта, обучать их и растить кадры внутри компании. В процессе взаимодействия я получила предложение войти в жюри. Согласилась без раздумий», — улыбаясь, заметила Мария Лобанова.

По признанию Марии, современное поколение молодых специалистов она считает очень перспективным. К примеру, к участнику, который мечтает пройти стажировку в качестве агронома, Мария повернулась первой, уже через 15 секунд после начала презентации.

«Темп речи, ее богатство, умение быстро и четко формулировать свои мысли, проактивность — все это указало мне на одаренность молодого человека. Следом за мной повернулись в течение минуты и другие эксперты. Удивляли нас на отборе не раз, но это лишь радует — столько талантов в России», — отметила Мария Лобанова.

Специалист собирала команду и для Саши Спилберг — на площадке форума «Мое будущее». Пусть эта была коммуникационная игра, все участники действовали максимально серьезно. Такую практику Мария считает очень позитивной.

«Убеждена, что сейчас наступила эпоха нетворкинга и роста ценности деловой коммуникации. Такие площадки позволяют наглядно увидеть все их плюсы и возможности. А значит, стимурируют бизнес к позитивным переменам», — резюмировала генеральный директор TenHunter Мария Лобанова.

«Сначала искала преступников, теперь — таланты»: генеральный директор TenHunter Мария Лобанова подсказала, как найти свое место в жизни

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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