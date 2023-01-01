Мария Кожевникова рассказала, сколько килограмм набрала за время беременности

Актриса уже воспитывает троих сыновей от Евгения Васильева. Не несмотря на это, она уверяет, что для нее не важен пол ребенка.Рожать, как и всегда, Мария планирует в России. На свое самочувствие она не жалуется, вот только вес растет слишком активно - актриса набрала уже более 30 килограмм."Василий, третий сын, был милосерднее всех, он добавил мне всего лишь 27 кг. С Максимом, вторым ребенком, я дошла с 55 до 100 кг, дальше просто перестала взвешиваться. И сейчас у меня история ближе к Максиму. Причем до шестого месяца я не прибавляю ни грамма, а затем добавляется чуть ли не по килограмму в день. Такая сильная гормональная перестройка — особенность моего организма", - рассказала Кожевникова.Врачи диагностировали у нее гестационный сахарный диабет. Теперь Мария вынуждена сидеть на строгой диете. Она не ест мясо, молочку и даже помидоры.