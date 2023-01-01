Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Мария Погребняк поссорилась с Анной Хилькевич

Сегодня, 19:46
Сегодня Мария Погребняк похвасталась перед подписчиками своим образом.

Мария Погребняк поссорилась с Анной Хилькевич
Бывшая жена футболиста облачилась в черный топ и брюки карго. Как оказалось, она не единственная, кому приглянулся этот наряд. Анна Хилькевич поделилась снимком Марии и своим видео, где она сидит в таком же наряде.

Мария Погребняк поссорилась с Анной Хилькевич


"Маш! Смени стилиста! Чтобы он не крал мои луки!" - написала Хилькевич, сопроводив свое высказывание смеющимися смайликами.

Мария Погребняк поссорилась с Анной Хилькевич


Но Погребняк шутки не оценила и отреагировала довольно резко.

"Некоторые наши "звезды" очень много о себе думают и считают себя центром Вселенной, им мерещится, что все на них равняются, все их повторяют. Спуститесь на землю и начните отличать желаемое от действительного. Всегда считала, что ты адекватная, Ань, но, видимо, ошиблась. Стилиста сменю обязательно, чтобы образы подбирал получше, смотрю на тебя — и вижу, что этот лук и правда неудачный!" - написала Погребняк.

Ответ экс-супруги футболиста Анну удивил. Она не думала, что Марию так "бомбанет" от ее высказывание. Правда похоже, что этот скандальчик организован ради хайпа. Погребняк уже предложила Хилькевич устроить битву образов.

← Александр Петров женился

Ключевые слова: julianews, Мария Погребняк, Анна Хилькевич

Количество просмотров: 832
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Мария Погребняк показала всю семью в полном составе
Подписчики раскритиковали Марию Погребняк за чересчур широкие брови
Мария Погребняк заступилась за Анну Калашникову
Мария Погребняк
Игорь Николаев перенес обширный инфаркт Сегодня поступили тревожные новости о состоянии Игоря Николаева.
Мария Погребняк поссорилась с Анной Хилькевич Сегодня Мария Погребняк похвасталась перед подписчиками своим образом.
Александр Петров женился Александр Петров около четырех лет встречался со Стасей Милославской, но в ЗАГС повел другую.
Игорь Николаев госпитализирован 63-летний Игорь Николаев попал в больницу в тяжелом состоянии и сейчас находится в палате интенсивной терапии.
Отар Кушанашвили высказался о ссоре Ксении Собчак и Ксении Бородиной На прошлой неделе Ксения Собчак и Ксения Бородина в очередной раз публично поссорились.
«Изменение жизни через мышление — самый простой путь к счастью и достатку»: психолог Алена Алексеева объяснила, что мешает людям достигать результата Многие люди боятся выйти из зоны комфорта.
Среди гостей на вечеринке Marie Claire были замечены Людмила Филиппова, Алена Водонаева, Наталья Васильева и многие другие Marie Claire Blogger Party 2023 стала одной из главных вечеринок осени.
Даня Милохин рассказал, зачем прилетал в Россию Еще в конце прошлого года Даня Милохин спешно покинул Россию.
Мария Кожевникова рассказала, сколько килограмм набрала за время беременности Недавно 38-летняя Мария Кожевникова сообщила, что готовится стать матерью в четвертый раз.
Олег Майами заявил,что устал от отношений с Айзой Отношения Айзы и Олега Майами длились около года.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.