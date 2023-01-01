Мария Погребняк поссорилась с Анной Хилькевич

Бывшая жена футболиста облачилась в черный топ и брюки карго. Как оказалось, она не единственная, кому приглянулся этот наряд. Анна Хилькевич поделилась снимком Марии и своим видео, где она сидит в таком же наряде."Маш! Смени стилиста! Чтобы он не крал мои луки!" - написала Хилькевич, сопроводив свое высказывание смеющимися смайликами.Но Погребняк шутки не оценила и отреагировала довольно резко."Некоторые наши "звезды" очень много о себе думают и считают себя центром Вселенной, им мерещится, что все на них равняются, все их повторяют. Спуститесь на землю и начните отличать желаемое от действительного. Всегда считала, что ты адекватная, Ань, но, видимо, ошиблась. Стилиста сменю обязательно, чтобы образы подбирал получше, смотрю на тебя — и вижу, что этот лук и правда неудачный!" - написала Погребняк.Ответ экс-супруги футболиста Анну удивил. Она не думала, что Марию так "бомбанет" от ее высказывание. Правда похоже, что этот скандальчик организован ради хайпа. Погребняк уже предложила Хилькевич устроить битву образов.