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Александр Петров женился

Сегодня, 19:45
Александр Петров около четырех лет встречался со Стасей Милославской, но в ЗАГС повел другую.

Александр Петров женился
Еще летом актриса делилась совместными снимками с возлюбленным, а сегодня он сообщил, что женился на некой девушке по имени Виктория.

Александр Петров женился


"Это Вика. Виктория Александровна Петрова. Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Когда она — понимаешь в секунду. Я — публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее — поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля", - написал Петров и поделился совместными снимками с женой.

Александр Петров женился


Отношения развивались стремительно. Со свой избранницей Александр познакомился на улице и через несколько встреч решил на ней жениться. К слову, девушке все 22 года, и она не из мира шоу-бинеса.

Александр Петров женился


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Ключевые слова: julianews, Александр Петров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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