Александр Петров женился

Еще летом актриса делилась совместными снимками с возлюбленным, а сегодня он сообщил, что женился на некой девушке по имени Виктория."Это Вика. Виктория Александровна Петрова. Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в загс. Когда она — понимаешь в секунду. Я — публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее — поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля", - написал Петров и поделился совместными снимками с женой.Отношения развивались стремительно. Со свой избранницей Александр познакомился на улице и через несколько встреч решил на ней жениться. К слову, девушке все 22 года, и она не из мира шоу-бинеса.