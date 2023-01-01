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Игорь Николаев перенес обширный инфаркт

Сегодня, 19:48
Сегодня поступили тревожные новости о состоянии Игоря Николаева.

Игорь Николаев перенес обширный инфаркт
Артист был экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы. Причиной этому стали проблемы с сердцем. Теперь появилась информация о том, что по результатам ЭКГ медики диагностировали у Николаева обширный инфаркт.

Игорь Николаев перенес обширный инфаркт


По словам источника, ритм сердца артиста то учащается, то становится реже. Сейчас он находится в сознании в палате реанимации, куда не пускают даже ближайших родственников.

Игорь Николаев перенес обширный инфаркт


Поклонники музыканта встревоженны его состоянием и желают ему скорейшего восстановления. Семья Николаева на связь пока не выходила.

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Ключевые слова: julianews, Игорь Николаев

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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