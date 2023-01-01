Игорь Николаев перенес обширный инфаркт

Артист был экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы. Причиной этому стали проблемы с сердцем. Теперь появилась информация о том, что по результатам ЭКГ медики диагностировали у Николаева обширный инфаркт.По словам источника, ритм сердца артиста то учащается, то становится реже. Сейчас он находится в сознании в палате реанимации, куда не пускают даже ближайших родственников.Поклонники музыканта встревоженны его состоянием и желают ему скорейшего восстановления. Семья Николаева на связь пока не выходила.