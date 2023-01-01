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Папарацци поймали певицу Селену Гомес без макияжа

Сегодня, 12:29
31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес недавно посетила церемонию вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards.

Папарацци поймали певицу Селену Гомес без макияжа
Разумеется, папарацци нет смогли пропустить это мероприятие и сделали несколько снимков артистки.

На новых фото уличных репортеров поп-исполнительница была одета в полностью белый наряд. Невооруженным глазом видно, что Селена после торжественной части вечера решила смыть яркий макияж. И, судя по комментариям к кадрам на сайте издания Daily Mail, сделала она это зря.

Папарацци поймали певицу Селену Гомес без макияжа


Интернет-пользователи недоумевают, зачем так сильно фотошопить свое лицо, ведь на самом деле оно выглядит не так идеально: «как можно продвигать бодипозитив, а потом выкладывать в Сеть измененные и отретушированные снимки?».

Папарацци поймали певицу Селену Гомес без макияжа


Впрочем, в Сети давно ходит мнение, что к Селене Гомес нельзя относиться нейтрально. Ее либо любят и боготворят, либо яростно ненавидят. Но певица, которая давно пришла к ценностям бодипозитива, старается не обращать внимания не хейт и грубые замечания в свой адрес.

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Ключевые слова: Селена Гомес, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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