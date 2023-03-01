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Инстасамка, Люся Чеботина, LAPINA: кто еще входит в список самых перспективных российских певиц

Сегодня, 11:12
Российский шоубизнес не стоит на месте.

Инстасамка, Люся Чеботина, LAPINA: кто еще входит в список самых перспективных российских певиц
Каждый год на его небосклоне загорается новая звезда и мы предлагаем вам 7 исполнительниц, кто смог совершить качественный прорыв в последние годы.

LAPINA

Lapina — музыкальный проект про любовь, В основе которого — любовь, как двигатель жизни и творчества. Дебютный трек «Саботаж» стал визитной карточкой молодой певицы. Свою карьеру начинала с кавер-проекта, который перерос в популярный проект LAPINA.

Кулова

Артист уже обладает небольшой, но качественной аудиторией со 100% доверием. На протяжении многих лет КУЛОВА выстроила позитивный имидж в медиапространстве среди звезд, рекламодателей, партнеров и своих поклонников. Всегда стильная и позитивная, с открытой, доброй энергией, с современной материнской позицией, эмпатией к людям и большим профессионализмом, КУЛОВА вызывает эмоции со знаком плюс.

Инстасамка, Люся Чеботина, LAPINA: кто еще входит в список самых перспективных российских певиц


Инстасамка

Исполнительница суперхита «За деньги да» Инстасамка, королевой хайпа и кумиром молодежи. Широкую известность Инстасамка получила за эпатажный и вызывающий внешний вид, резкие высказывания, и скандальные тексты в песнях.
Дарья Зотеева (настоящее имя артистки) начала свою карьеру как блогер, сегодня она известна как рэп- и поп-исполнительница Инстасамка.

Инстасамка, Люся Чеботина, LAPINA: кто еще входит в список самых перспективных российских певиц


Люся Чеботина

Прорывным для Чеботиной стал 2021 год. Девушка выпустила песню «Солнце Монако», которая взорвала радиоэфиры, а клип на эту песню долго находился в трендах YouTube, на весну 2023 года у него уже более 215 миллионов просмотров.

Инстасамка, Люся Чеботина, LAPINA: кто еще входит в список самых перспективных российских певиц


Моя Мишель

Музыкальная группа из Благовещенска «Моя Мишель», основательница и солистка которой – певица Татьяна Ткачук.
Ушедший 2022 год стал очень успешным для коллектива: сначала музыканты записали сингл «Пташка», завоевавший сердца слушателей, затем – романтичную песню «Курточка», покорившую всех своим летним вайбом, и, наконец, сделали кавер на композицию «Зима в сердце», которую исполняли «Гости из будущего».
Моя Мишель» – это всегда ярко, смело, честно, стильно и запредельно красиво.

Инстасамка, Люся Чеботина, LAPINA: кто еще входит в список самых перспективных российских певиц


DASHI

Даша Шейк – восходящая звезда современности. Она известна среди молодежи, как отличная певица, сексуальная и эпатажная. Но при этом девушка умудряется совмещать в себе качества верной и любящей супруги. Даша, как яркая комета,
Клип «Под фонарем», снятый певицей с мужем, набрал более 80 миллионов просмотров, а трек вошел в ТОП-15 треков в соцсети

Инстасамка, Люся Чеботина, LAPINA: кто еще входит в список самых перспективных российских певиц


просто Лера

просто Лера –псевдоним молодой белорусской певицы, которая за короткий срок стала популярна не только на родине, но за ее пределами. В 2020 году вышел первый альбом певицы «Я тебя зову» и получил хороший отклик от поклонников.
В 2021 году просто Лера выпустила альбом «Погода любить», который поклонники ждали с нетерпением и приняли его с восторгом. Самой известной песней стала композиция «Лютики», вошедшая в чарты музыкальных каналов.

Инстасамка, Люся Чеботина, LAPINA: кто еще входит в список самых перспективных российских певиц

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Ключевые слова: Инстасамка, Люся Чеботина, LAPINA

Количество просмотров: 1 066
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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