Иван Ургант кардинально сменил имидж

Однако на днях телеведущий, видимо, решил сменить имидж, тем самым сильно удивив подписчиков личного блога.На странице в своих социальных сетях звезда «Вечернего Урганта» опубликовал новое фото. На снимке Иван предстал перед поклонниками без бороды.В комментариях тут же принялись гадать, к чему это вдруг шоумен решил так кардинально преобразиться. Впрочем, многие отметили, что Урганту в прежнем образе гораздо лучше: «Что за тинейджер?», «Когда опоздал на школьную линейку», «Так круто помолодел, выглядишь как во времена работы на MTV».Как сообщает издание Woman.ru, резкая смена имиджа у шоумена произошла не просто так. Оказалось, что Иван стал ведущим церемонии вручения премии интеллектуального волонтерства ProCharity и ради этого избавился от волос на лице.