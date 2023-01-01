Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Иван Ургант кардинально сменил имидж

Сегодня, 12:52
45-летний шоумен Иван Ургант долгое время носил густую бороду, к которой многие поклонники уже успели привыкнуть.

Иван Ургант кардинально сменил имидж
Однако на днях телеведущий, видимо, решил сменить имидж, тем самым сильно удивив подписчиков личного блога.

На странице в своих социальных сетях звезда «Вечернего Урганта» опубликовал новое фото. На снимке Иван предстал перед поклонниками без бороды.

Иван Ургант кардинально сменил имидж


В комментариях тут же принялись гадать, к чему это вдруг шоумен решил так кардинально преобразиться. Впрочем, многие отметили, что Урганту в прежнем образе гораздо лучше: «Что за тинейджер?», «Когда опоздал на школьную линейку», «Так круто помолодел, выглядишь как во времена работы на MTV».

Как сообщает издание Woman.ru, резкая смена имиджа у шоумена произошла не просто так. Оказалось, что Иван стал ведущим церемонии вручения премии интеллектуального волонтерства ProCharity и ради этого избавился от волос на лице.

Иван Ургант кардинально сменил имидж

← Папарацци поймали певицу Селену Гомес...

Ключевые слова: Иван Ургант, olganews

Количество просмотров: 689
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Екатерина Волкова разрешила 12-летней дочери кардинально сменить имидж (фото)
Шоумен Иван Ургант стал инфоцыганом
Телеведущий Иван Ургант поздравил дочь Нину с днем рождения и показал ее редкие фото
Иван Ургант опубликовал редкое фото своей дочери
Экс-мужа Кэти Перри комика Рассела Брэнда обвинили в домогательствах Британский стендап-комик и экс-супруг Кэти Перри Рассел Брэнд, похоже, крупно попал.
Михаил Шуфутинский похудел на 18 кг ради молодой жены 75-летний эстрадный певец Михаил Шуфутинский три года назад женился на своей давней возлюбленной.
Айза высказалась о Александре Петровом После того как Александр Петров неожиданно объявил о своей женитьбе на студентке, с которой успел сходить на лишь несколько свиданий, его ожидаемо раскритиковали.
Мама Виктории Бони встревоженна из-за ее пластической операции В сети продолжают обсуждать результаты пластики, которую сделала Виктория Боня.
Ида Галич похвасталась фигурой после отказа от алкоголя В последнее время у звезд шоу-бизнеса появился новый тренд на разнообразные аскезы.
Иван Ургант кардинально сменил имидж 45-летний шоумен Иван Ургант долгое время носил густую бороду, к которой многие поклонники уже успели привыкнуть.
Папарацци поймали певицу Селену Гомес без макияжа 31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес недавно посетила церемонию вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards.
Инстасамка, Люся Чеботина, LAPINA: кто еще входит в список самых перспективных российских певиц Российский шоубизнес не стоит на месте.
Зепюр Брутян поделилась романтичными кадрами с мужем Павлом Прилучным 27-летняя актриса Зепюр Брутян счастлива в браке с Павлом Прилучным больше года.
Анастасия Костенко оправдалась за откровенное видео с Дмитрием Тарасовым Не так давно в Сети активно обсуждали провокационное видео Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.