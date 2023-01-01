Звезда «Comedy Woman» Мария Кравченко приняла участие в чувственной съемке в белье

Звезда находится в отличной форме, которую с радостью демонстрирует подписчикам своего блога. На этот раз юмористка предстала в образе женщины-вамп.На новых снимках Мария позировала в ажурном комплекте рокового черного цвета. Из дополнительных аксессуаров на артистке были чулки с подтяжками и пиджак, который она накинула на плечи.«Не могу найти пульт», — иронично подписала Кравченко.Поклонники звезды восхитились ее смелостью и раскованностью и оставили множество приятных комментариев: «Я уже еду. Вместе пульт поищем», «Шикарная женщина. Отлично выглядишь», «Ножки — просто огонь! Она знает свои сильные стороны».Но по классике жанра недовольные тоже нашлись. Некоторые фолловеры посчитали, что фотографии Марии чрезмерно вульгарные: «Кошмар. Это уже слишком, на всю страну свои прелести показывать», «Пошловато немного, как мне кажется».