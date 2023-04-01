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Виктория Боня расплакалась из-за критики

Вчера, 16:35
Виктория Боня сейчас переживает непростой период.

Виктория Боня расплакалась из-за критики
Недавно она сделала пластическую операцию, восстановление после которой занимает достаточно продолжительное время. Неудивительно, что ее внешность сейчас активно обсуждают подписчики и СМИ. Многие считают, что операция прошла неудачно, и Боня только испортила свое лицо. Вчера она рассказала, что ее мать, начитавшись новостей, изрядно понервничала. Однако Викторию раскритиковали еще и за то, что она делает инфоповод из каждого события. После этого она обратилась к подписчикам со слезами на глазах.

Виктория Боня расплакалась из-за критики


"Я поражаюсь, какие же люди злые, жестокие, с грязью в сердце! Да, моя мама переживает — это естественно! Я просто показываю свой путь, как это непросто, многие девочки меня благодарят. Не волнуйтесь, результат будет прекрасный, потому что моя красота — от природы", - высказалась Боня.

Виктория Боня расплакалась из-за критики


Теперь она готова показать свое лицо только после того, как оно полностью восстановится.

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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