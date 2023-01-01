64-летнюю телесваху Ларису Гузееву раскритиковали за неудачный макияж

64-летняя ведущая любит делиться моментами своего преображения в гримерной и накануне сделала это снова. Однако образ звезды понравился далеко не всем.На странице своего блога Гузеева продемонстрировала себя во всей красе. Артистка была одета в яркий коралловый пиджак, черную майку и брюки. Лариса похвалилась ярким образом и поблагодарила визажиста за проделанную работу.«Ланочка, вот как я выгляжу. Смотри», — отметила телесваха.Только вот поклонники Гузеевой ее восторг не разделили. Подписчики посчитали, что столь темный макияж с густыми стрелками только состарил артистку: «Визажисты сделали из Гузеевой буфетчицу Зину», «Старая бабулька», «Какая страшная, она что, губы себе сделала?».Правда, телесваха, по своему обыкновению, предпочла оставить слова хейтеров без комментариев.