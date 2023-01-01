Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

64-летнюю телесваху Ларису Гузееву раскритиковали за неудачный макияж

Сегодня, 10:22
Главная телесваха страны Лариса Гузеева сейчас полностью погружена в работу над новыми выпусками шоу «Давай поженимся!».

64-летнюю телесваху Ларису Гузееву раскритиковали за неудачный макияж

64-летняя ведущая любит делиться моментами своего преображения в гримерной и накануне сделала это снова. Однако образ звезды понравился далеко не всем.

На странице своего блога Гузеева продемонстрировала себя во всей красе. Артистка была одета в яркий коралловый пиджак, черную майку и брюки. Лариса похвалилась ярким образом и поблагодарила визажиста за проделанную работу.

64-летнюю телесваху Ларису Гузееву раскритиковали за неудачный макияж


«Ланочка, вот как я выгляжу. Смотри», — отметила телесваха.

Только вот поклонники Гузеевой ее восторг не разделили. Подписчики посчитали, что столь темный макияж с густыми стрелками только состарил артистку: «Визажисты сделали из Гузеевой буфетчицу Зину», «Старая бабулька», «Какая страшная, она что, губы себе сделала?».

64-летнюю телесваху Ларису Гузееву раскритиковали за неудачный макияж


Правда, телесваха, по своему обыкновению, предпочла оставить слова хейтеров без комментариев.

← Звезда «Comedy Woman» Мария Кравченко приня...

Ключевые слова: Лариса Гузеева, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Телесваха Лариса Гузеева показала, как провела свой день рождения
"Дерзкая!": Лариса Гузеева примерила молодежный образ
Поклонники раскритиковали стиль одежды Ларисы Гузеевой
Лариса Гузеева сделала шикарный ремонт в загородном доме
64-летнюю телесваху Ларису Гузееву раскритиковали за неудачный макияж Главная телесваха страны Лариса Гузеева сейчас полностью погружена в работу над новыми выпусками шоу «Давай поженимся!».
Звезда «Comedy Woman» Мария Кравченко приняла участие в чувственной съемке в белье 38-летняя экс-участница «Comedy Woman» Мария Кравченко часто балует поклонников пикантными снимками.
Виктория Боня расплакалась из-за критики Виктория Боня сейчас переживает непростой период.
Александр Петров сообщил, что он счастлив На прошлой неделе Александр Петров взбудоражил общественность новостью о своей женитьбе.
"Через суд": Юлия Ефременкова рассказала разрешит ли Мондезиру общаться с детьми Недавно между Юлией Ефременковой и Мондезиром произошел очередной скандал, в ходе которого бывший участник "Дома-2" поднял руку на мать своих детей.
Клава Кока отмечает первую годовщину с возлюбленным, которого нашла на реалити «Сердце Клавы» На телеканале «Пятница!» вовсю идет романтическое реалити-шоу «Сердце Клавы».
Экс-мужа Кэти Перри комика Рассела Брэнда обвинили в домогательствах Британский стендап-комик и экс-супруг Кэти Перри Рассел Брэнд, похоже, крупно попал.
Михаил Шуфутинский похудел на 18 кг ради молодой жены 75-летний эстрадный певец Михаил Шуфутинский три года назад женился на своей давней возлюбленной.
Айза высказалась о Александре Петровом После того как Александр Петров неожиданно объявил о своей женитьбе на студентке, с которой успел сходить на лишь несколько свиданий, его ожидаемо раскритиковали.
Мама Виктории Бони встревоженна из-за ее пластической операции В сети продолжают обсуждать результаты пластики, которую сделала Виктория Боня.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.