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Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приняла участие в пикантной съемке

Сегодня, 09:50
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли запомнилась зрителям как Хюррем-султан в культовом сериале «Великолепный век».

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приняла участие в пикантной съемке
Сейчас ее карьера пока поставлена на паузу из-за рождения двоих детей. Однако время от времени звезда принимает участие в пикантных фотосессиях в качестве модели, что не может не радовать ее поклонников.

На странице личного блога Мерьем несколько дней назад появилась серия новых снимков. Для съемки актриса выбрала платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приняла участие в пикантной съемке


Звезда «Великолепного века» примерила ярко-алые туфли со сверкающими вставками.

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приняла участие в пикантной съемке


Узерли принимала весьма пикантные позы, будто снимаясь в драматическом сериале.

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приняла участие в пикантной съемке


Поклонники актрисы высоко оценили ее новые фотографии и поспешили оставить множество приятных комплиментов: «Очень смело, так чувственно и сексуально», «Настоящая дива остается дивой и даже босиком», «Классный образ, ничего лишнего».

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Ключевые слова: Мерьем Узерли, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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