Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приняла участие в пикантной съемке

На странице личного блога Мерьем несколько дней назад появилась серия новых снимков. Для съемки актриса выбрала платье с глубоким декольте, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Звезда «Великолепного века» примерила ярко-алые туфли со сверкающими вставками.
Узерли принимала весьма пикантные позы, будто снимаясь в драматическом сериале.
Поклонники актрисы высоко оценили ее новые фотографии и поспешили оставить множество приятных комплиментов: «Очень смело, так чувственно и сексуально», «Настоящая дива остается дивой и даже босиком», «Классный образ, ничего лишнего».