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Настя Задорожная высказалась о судьбе Алексея Янина

Сегодня, 15:32
19ого сентября Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет.

Настя Задорожная высказалась о судьбе Алексея Янина
В 2015-ом году у актера случился инсульт после которого он так и не восстановился. Настя Задорожная снималась вместе с ним в сериале "Клуб", где они играли влюбленных. По сюжету герой Алексея погиб в ДТП. Сегодня Настя поделилась кадрами сцены, когда она приходит в себя после аварии и ей кажется, что ее любимы жив.

Настя Задорожная высказалась о судьбе Алексея Янина


Видео вызвало бурю эмоций у подписчиков Задорожной, да и сама она тяжело переживает смерть коллеги.

"Ужасно всё, что произошло с ним в больнице недавно. Ужасно то, что с Лешей произошло несколько лет назад. Ужасно то, что все старания не оправдались. Ужасно плохо за всю семью. Ужасно то, что происходит вокруг у нас на глазах и это (при желании) можно изменить, а с Лешей так невозможно. Ужасный день. Ужасная потеря. Справедливости нет", - высказалась актриса.

Настя Задорожная высказалась о судьбе Алексея Янина


Тем временем жена Алексея не называет дату и места его похорон. Попрощаться с актером смогут лишь его близкие.

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Ключевые слова: julianews, Алексей Янин, Настя Задорожная

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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