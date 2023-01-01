Настя Задорожная высказалась о судьбе Алексея Янина

В 2015-ом году у актера случился инсульт после которого он так и не восстановился. Настя Задорожная снималась вместе с ним в сериале "Клуб", где они играли влюбленных. По сюжету герой Алексея погиб в ДТП. Сегодня Настя поделилась кадрами сцены, когда она приходит в себя после аварии и ей кажется, что ее любимы жив.Видео вызвало бурю эмоций у подписчиков Задорожной, да и сама она тяжело переживает смерть коллеги."Ужасно всё, что произошло с ним в больнице недавно. Ужасно то, что с Лешей произошло несколько лет назад. Ужасно то, что все старания не оправдались. Ужасно плохо за всю семью. Ужасно то, что происходит вокруг у нас на глазах и это (при желании) можно изменить, а с Лешей так невозможно. Ужасный день. Ужасная потеря. Справедливости нет", - высказалась актриса.Тем временем жена Алексея не называет дату и места его похорон. Попрощаться с актером смогут лишь его близкие.