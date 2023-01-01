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Синди Кроуфорд вспомнила, как подстраивалась под Ричарда Гира, пока они еще были женаты

Сегодня, 10:27
В далеких 90-х супермодель Синди Кроуфорд была замужем за главным красавчиком Голливуда Ричардом Гиром.

Синди Кроуфорд вспомнила, как подстраивалась под Ричарда Гира, пока они еще были женаты
В 1991 году возлюбленные тайно поженились, обменявшись «кольцами» из фольги, а спустя три года объявили о расставании. Недавно звезда подиумов вспомнила о браке с актером в рамках съемки документального фильма Apple TV+ «Супермодели».

По словам Синди, которой на момент знакомства был всего 21 год, она была слишком юной в тот период, поэтому сильно «изменилась», приняв некоторые интересы Гира как свои собственные.

Синди Кроуфорд вспомнила, как подстраивалась под Ричарда Гира, пока они еще были женаты


«Когда тебе 20, ты готова подстраиваться под того, в кого влюблена. На ранних стадиях отношений, будучи молодой женщиной, ты такая: «Ты любишь бейсбол? Я люблю бейсбол», — вспоминает Кроуфорд.

Супермодель всячески подстраивалась под актера и его интересы. К примеру, в то время Ричард увлекался буддизмом, и его молодой жене Синди «возможно» тоже это нравилось.

В любом случае Кроуфорд признается, что расширила для себя горизонты благодаря Гиру и социальным кругам, в которых он тогда вращался. Сейчас модель счастлива в браке с бизнесменом Рэнди Гербером.

Синди Кроуфорд вспомнила, как подстраивалась под Ричарда Гира, пока они еще были женаты


У них есть двое детей: сын Пресли и дочь Кайя.

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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, Ричард Гир, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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