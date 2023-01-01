Синди Кроуфорд вспомнила, как подстраивалась под Ричарда Гира, пока они еще были женаты

По словам Синди, которой на момент знакомства был всего 21 год, она была слишком юной в тот период, поэтому сильно «изменилась», приняв некоторые интересы Гира как свои собственные.
«Когда тебе 20, ты готова подстраиваться под того, в кого влюблена. На ранних стадиях отношений, будучи молодой женщиной, ты такая: «Ты любишь бейсбол? Я люблю бейсбол», — вспоминает Кроуфорд.
Супермодель всячески подстраивалась под актера и его интересы. К примеру, в то время Ричард увлекался буддизмом, и его молодой жене Синди «возможно» тоже это нравилось.
В любом случае Кроуфорд признается, что расширила для себя горизонты благодаря Гиру и социальным кругам, в которых он тогда вращался. Сейчас модель счастлива в браке с бизнесменом Рэнди Гербером.
У них есть двое детей: сын Пресли и дочь Кайя.