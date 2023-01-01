Близкие Юлии Захаровой объяснили, почему она устроила пьяный скандал на похоронах Гришечкина

Журналисты издания «Комсомольская правда» пообщались с близкими актрисы и узнали, что она сильно сожалеет о своем эмоциональном срыве.
По словам инсайдера, в последнее время Юлия переживает непростые времена из-за проблем с алкоголем. Это сильно отразилось на ее внешнем виде.
«Юля может сильно выпить, особенно на гастролях. А когда пьет, то не закусывает. Потому и похудела сильно. Ее мужчина пытается бороться с этим, как может, но не всегда получается. Вы сами видели ее состояние», — сообщил источник.
Разумеется, ситуация, произошедшая на похоронах, лишь подливает масла в огонь. Юлия «очень сильно переживает из-за того, что наговорила на похоронах», а особенно ее удручает то, что это теперь все обсуждают.