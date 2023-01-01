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Близкие Юлии Захаровой объяснили, почему она устроила пьяный скандал на похоронах Гришечкина

Сегодня, 13:11
Юлия Захарова, прославившаяся ролью Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», несколько дней назад попала в не очень приятную историю.

Близкие Юлии Захаровой объяснили, почему она устроила пьяный скандал на похоронах Гришечкина

Актриса появилась на похоронах Вячеслава Гришечкина, который скончался из-за проблем с сердцем, в, мягко говоря, нетрезвом виде и решила послать там всех куда подальше.

Журналисты издания «Комсомольская правда» пообщались с близкими актрисы и узнали, что она сильно сожалеет о своем эмоциональном срыве.

Близкие Юлии Захаровой объяснили, почему она устроила пьяный скандал на похоронах Гришечкина


По словам инсайдера, в последнее время Юлия переживает непростые времена из-за проблем с алкоголем. Это сильно отразилось на ее внешнем виде.

«Юля может сильно выпить, особенно на гастролях. А когда пьет, то не закусывает. Потому и похудела сильно. Ее мужчина пытается бороться с этим, как может, но не всегда получается. Вы сами видели ее состояние», — сообщил источник.

Близкие Юлии Захаровой объяснили, почему она устроила пьяный скандал на похоронах Гришечкина


Разумеется, ситуация, произошедшая на похоронах, лишь подливает масла в огонь. Юлия «очень сильно переживает из-за того, что наговорила на похоронах», а особенно ее удручает то, что это теперь все обсуждают.

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Ключевые слова: Юлия Захарова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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Близкие Юлии Захаровой объяснили, почему она устроила пьяный скандал на похоронах Гришечкина Юлия Захарова, прославившаяся ролью Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», несколько дней назад попала в не очень приятную историю.
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