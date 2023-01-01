Максим Галкин* опубликовал новый снимок с Аллой Пугачевой

Галкин* запечатлел себя с Примадонной на фоне заката. Максим был в простой коричневой футболке, а Алла Борисовна выбрала для себя легкую белую рубашку.
Юморист никак не стал подписывать совместные кадры с женой. Но поклонники все равно остались довольны редким снимком с Аллой Борисовной и оценили его большим количеством лайков.
Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе с детьми уехали в Израиль весной прошлого года.
Шоумен критиковал действия властей на территории Украины, поэтому с тех пор на родину не возвращался.