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Максим Галкин* опубликовал новый снимок с Аллой Пугачевой

Сегодня, 14:03
18 сентября в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иностранным агентом) отмечали важный праздник.

Максим Галкин* опубликовал новый снимок с Аллой Пугачевой
Двойняшкам артистов - Лизе и Гарри исполнилось десять лет. Звездный отец опубликовал свежие снимки с именинниками по отдельности, а накануне в его блоге появилось новое фото и с возлюбленной.

Галкин* запечатлел себя с Примадонной на фоне заката. Максим был в простой коричневой футболке, а Алла Борисовна выбрала для себя легкую белую рубашку.

Максим Галкин* опубликовал новый снимок с Аллой Пугачевой


Юморист никак не стал подписывать совместные кадры с женой. Но поклонники все равно остались довольны редким снимком с Аллой Борисовной и оценили его большим количеством лайков.

Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева вместе с детьми уехали в Израиль весной прошлого года.

Максим Галкин* опубликовал новый снимок с Аллой Пугачевой


Шоумен критиковал действия властей на территории Украины, поэтому с тех пор на родину не возвращался.

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Ключевые слова: Максим Галкин, Алла Пугачева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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