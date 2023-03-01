Стася Милославская впервые появилась на публике после новости о свадьбе Александра Петрова

Несколько дней назад в столице прошло мероприятие, приуроченное к премьере комедийно-детективного сериала «Лада Голд». Вечер был стилизован под 90-е и имел соответствующий дресс-код - «криминальная сходка». Стася на красной дорожке появилась при полном параде.
Актриса была в объемной кожаной куртке, мини-юбке и ботфортах. Девушка дополнила свой образ темными очками.
Стоит отметить, что это первый выход Милославской в свет. После истории с Александром Петровым она получила массу поддержки от подписчиков, коллег и звездных друзей, которые, вероятно, помогают ей пережить неожиданное расставание.