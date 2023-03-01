Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Стася Милославская впервые появилась на публике после новости о свадьбе Александра Петрова

Сегодня, 12:42
28-летняя актриса Стася Милославская в последнее время в центре внимания.

Стася Милославская впервые появилась на публике после новости о свадьбе Александра Петрова
Дело в том, что девушка около 4 лет встречалась в коллегой по цеху Александром Петровым, который неожиданно для многих женился... и не на ней. Официальных комментариев экс-возлюбленная «полицейского с Рублевки» пока не давала, но уже иронично подшучивала над сложившейся ситуацией на странице в своих социальных сетях.

Несколько дней назад в столице прошло мероприятие, приуроченное к премьере комедийно-детективного сериала «Лада Голд». Вечер был стилизован под 90-е и имел соответствующий дресс-код - «криминальная сходка». Стася на красной дорожке появилась при полном параде.

Стася Милославская впервые появилась на публике после новости о свадьбе Александра Петрова


Актриса была в объемной кожаной куртке, мини-юбке и ботфортах. Девушка дополнила свой образ темными очками.

Стася Милославская впервые появилась на публике после новости о свадьбе Александра Петрова


Стоит отметить, что это первый выход Милославской в свет. После истории с Александром Петровым она получила массу поддержки от подписчиков, коллег и звездных друзей, которые, вероятно, помогают ей пережить неожиданное расставание.

← Названа причина смерти Ангуса Клауда

Ключевые слова: Стася Милославская, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Стася Милославская впервые прокомментировала женитьбу своего бывшего Александра Петрова
Девушка Александра Петрова Стася Милославская удивила поклонников фотографией с младенцем
Стася Милославская впервые за долгое время опубликовала совместное фото с Александром Петровым
Стася Милославская отреагировала на слухи о свадьбе с Александром Петровым
Близкие Юлии Захаровой объяснили, почему она устроила пьяный скандал на похоронах Гришечкина Юлия Захарова, прославившаяся ролью Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», несколько дней назад попала в не очень приятную историю.
Стася Милославская впервые появилась на публике после новости о свадьбе Александра Петрова 28-летняя актриса Стася Милославская в последнее время в центре внимания.
Названа причина смерти Ангуса Клауда Звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд скончался 31 июля в возрасте 25 лет.
Живущая в США дочь Владимира Машкова трогательно обратилась к нему в соцсетях 38-летняя Мария Машкова - единственная дочь народного артиста России Владимира Машкова.
Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса В начале месяца стало известно, что Софи Тернер и Джо Джонас разводятся после четырех лет брака.
Ирина Шейк прошлась по подиуму в соблазнительном наряде Недавно супермодель Ирина Шейк удивила общественность своим видом на модном показе бренда Mowalola.
Синди Кроуфорд вспомнила, как подстраивалась под Ричарда Гира, пока они еще были женаты В далеких 90-х супермодель Синди Кроуфорд была замужем за главным красавчиком Голливуда Ричардом Гиром.
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли приняла участие в пикантной съемке Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли запомнилась зрителям как Хюррем-султан в культовом сериале «Великолепный век».
Настя Задорожная высказалась о судьбе Алексея Янина 19ого сентября Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет.
Дочь Константина Эрнста сообщила, что заразилась болезнью Лайма Помимо троих детей от Софьи Заики у Константина Эрнста есть 28-летняя дочь от Анны Силюнас.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.