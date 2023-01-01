Анна Хилькевич показала свой новый дом, купленный за десятки миллионов рублей

По словам Анны, она сама намеревалась рассказать о своем приобретении. Однако репортеры издания, опубликовавшие фото, оказались быстрее.
«Хотела как-то иначе вам рассказать о нашей большой радости, но СМИ, как всегда... Кто-то решил, что они могут лишать меня права на частную жизнь и возможности сообщить вам об этой новости так, как я это запланировала», — возмутилась Хилькевич.
Своим заявлением актриса информацию о приобретении дома подтвердила и сообщила, что планирует заехать в него до Нового года.