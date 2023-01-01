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Анна Хилькевич показала свой новый дом, купленный за десятки миллионов рублей

Сегодня, 14:39
36-летняя Анна Хилькевич стала владелицей роскошного особняка, который, по слухам, стоит порядка 40 миллионов рублей.

Анна Хилькевич показала свой новый дом, купленный за десятки миллионов рублей
Правда, радостную новость своим поклонникам сообщила не сама актриса, а журналисты, которые исподтишка сняли ее на участке. Звезда сериала «Универ» призналась, что ей эта ситуация крайне не понравилась.

По словам Анны, она сама намеревалась рассказать о своем приобретении. Однако репортеры издания, опубликовавшие фото, оказались быстрее.

Анна Хилькевич показала свой новый дом, купленный за десятки миллионов рублей


«Хотела как-то иначе вам рассказать о нашей большой радости, но СМИ, как всегда... Кто-то решил, что они могут лишать меня права на частную жизнь и возможности сообщить вам об этой новости так, как я это запланировала», — возмутилась Хилькевич.

Своим заявлением актриса информацию о приобретении дома подтвердила и сообщила, что планирует заехать в него до Нового года.

Анна Хилькевич показала свой новый дом, купленный за десятки миллионов рублей

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Ключевые слова: Анна Хилькевич, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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