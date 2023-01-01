Марина Газманова снялась в пикантном виде на пляже

На кадрах женщину запечатлели бегущей к воде. И все бы ничего, но из одежды на возлюбленной певца ничего не было.Сначала Марина стоит в халате и с полотенцем на голове, а после скидывает с себя все и ныряет в море обнаженной.«Провожу мой личный эксперимент по созданию рилз и привлечению внимания, реакций и хейтеров. Приглашаю принять участие, потом обсудим», — написала жена народного артиста.Разумеется, в комментарии сразу же набежали недовольные: «Красивая, слов нет, но вызывающе, что-то не так в жизни?», «Неужели Газманову нравится, как жена себя предлагает откровенно?», «Без штанов, но в шляпе».Но Марина поспешила объяснить свой перформанс и саму суть эксперимента.«Мне просто стало интересно! Пишешь красивое эссе, прилагаешь красивое фото — реакция 0. Скучно! А потом выкладываешь зад — деликатно, и сразу оживление! Попа рулит?», — поделилась она.Напомним, Марина вышла замуж за Олега Газманова в 2003 году, а чуть позже на свет появилась их общая дочка Марианна. До брака с артистом женщина была замужем за Вячеславом Мавроди (брат основателя МММ Сергея Мавроди) и родила от него сына.