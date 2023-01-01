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Марина Газманова снялась в пикантном виде на пляже

Вчера, 15:06
54-летняя супруга Олега Газманова, экономист Марина Газманова, опубликовала в своем блоге пикантные снимки.

Марина Газманова снялась в пикантном виде на пляже
На кадрах женщину запечатлели бегущей к воде. И все бы ничего, но из одежды на возлюбленной певца ничего не было.

Сначала Марина стоит в халате и с полотенцем на голове, а после скидывает с себя все и ныряет в море обнаженной.

Марина Газманова снялась в пикантном виде на пляже


«Провожу мой личный эксперимент по созданию рилз и привлечению внимания, реакций и хейтеров. Приглашаю принять участие, потом обсудим», — написала жена народного артиста.

Разумеется, в комментарии сразу же набежали недовольные: «Красивая, слов нет, но вызывающе, что-то не так в жизни?», «Неужели Газманову нравится, как жена себя предлагает откровенно?», «Без штанов, но в шляпе».

Но Марина поспешила объяснить свой перформанс и саму суть эксперимента.

«Мне просто стало интересно! Пишешь красивое эссе, прилагаешь красивое фото — реакция 0. Скучно! А потом выкладываешь зад — деликатно, и сразу оживление! Попа рулит?», — поделилась она.

Марина Газманова снялась в пикантном виде на пляже


Напомним, Марина вышла замуж за Олега Газманова в 2003 году, а чуть позже на свет появилась их общая дочка Марианна. До брака с артистом женщина была замужем за Вячеславом Мавроди (брат основателя МММ Сергея Мавроди) и родила от него сына.

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Ключевые слова: Марина Газманова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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