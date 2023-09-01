Джо Джонас ответил на обвинения Софи Тернер

"Дети не были похищены. Это досадное юридическое разногласие по поводу брака, который, к сожалению, закончился. Использование таких формулировок, как "похищение", в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем — является серьезным злоупотреблением правовой системой. Детей не похищали", - заявил менеджер Джо.
По его словам, дети сейчас находятся вместе с матерью, а до этого три месяца, по договоренности родителей, провели с отцом. Он так же опроверг заявление Софи о том, что о разводе она узнала из СМИ.