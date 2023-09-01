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Джо Джонас ответил на обвинения Софи Тернер

Вчера, 16:38
Супругам не удалось разойтись мирно.

Джо Джонас ответил на обвинения Софи Тернер
Недавно объявившие о своем разводе Софи Тернер и Джо Джонас будут решать вопросы об опеке в суде. Вчера актриса заявила, что супруг незаконно удерживает их дочерей. Но представитель певца уже опроверг эту информацию. По его словам, Софи хочет отомстить бывшему за испорченную репутацию на фоне их расставания.

Джо Джонас ответил на обвинения Софи Тернер


"Дети не были похищены. Это досадное юридическое разногласие по поводу брака, который, к сожалению, закончился. Использование таких формулировок, как "похищение", в лучшем случае вводит в заблуждение, а в худшем — является серьезным злоупотреблением правовой системой. Детей не похищали", - заявил менеджер Джо.

Джо Джонас ответил на обвинения Софи Тернер


По его словам, дети сейчас находятся вместе с матерью, а до этого три месяца, по договоренности родителей, провели с отцом. Он так же опроверг заявление Софи о том, что о разводе она узнала из СМИ.

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Ключевые слова: julianews, Софи Тёрнер, Джо Джонас

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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