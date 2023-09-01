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Исполнительница Liza Diez порадовала любителей крутой музыки новинкой "FERRARI"

Вчера, 16:48
22 сентября артист и автор-исполнитель Liza Diez выпустила трек “FERRARI”.

Исполнительница Liza Diez порадовала любителей крутой музыки новинкой "FERRARI"
«Послушай, парень, мне не нужна Феррари, если тебя парит — напиши, скучаю я, скучаю».

Строчки, которые после первого прослушивания остаются в голове на весь день.

Исполнительница Liza Diez порадовала любителей крутой музыки новинкой "FERRARI"


Основная тема песни — любовь VS деньги.
“Любовь не купишь за валюту — избитая тема” поет Liza.

Певица поделилась своими ценностями и подняла актуальную тему отношений наших дней!

Исполнительница Liza Diez порадовала любителей крутой музыки новинкой "FERRARI"


Забота, любовь и внимание круче Феррари — об этом и поет певица.

В связи с этой темой у артистки коллаборация с новым приложением для знакомств TWINBY

Приложение, которое помогает найти спутника по ценностям жизни!

LIZA DIEZ — артист Sttsov media, лауреат конкурсов, участница кастинга Песни на ТНТ 2 сезон и участница ТВ программы Муз-Раскрутка на МУЗ ТВ, дуэт с Птахой

На ее счёту миллионы прослушиваний песен и ротация треков на радио.

Трек LIZA DIEZ — FERRARI доступен на всех музыкальных площадках:
zvonko.link/FERRADIEZ

Исполнительница Liza Diez порадовала любителей крутой музыки новинкой "FERRARI"

← Джо Джонас ответил на обвинения Софи Т...

Ключевые слова: Liza Diez

Количество просмотров: 1 235
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: пресс-служба

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Исполнительница Liza Diez порадовала любителей крутой музыки новинкой "FERRARI" 22 сентября артист и автор-исполнитель Liza Diez выпустила трек “FERRARI”.
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