Исполнительница Liza Diez порадовала любителей крутой музыки новинкой "FERRARI"

Строчки, которые после первого прослушивания остаются в голове на весь день.
Основная тема песни — любовь VS деньги.
“Любовь не купишь за валюту — избитая тема” поет Liza.
Певица поделилась своими ценностями и подняла актуальную тему отношений наших дней!
Забота, любовь и внимание круче Феррари — об этом и поет певица.
В связи с этой темой у артистки коллаборация с новым приложением для знакомств TWINBY
Приложение, которое помогает найти спутника по ценностям жизни!
LIZA DIEZ — артист Sttsov media, лауреат конкурсов, участница кастинга Песни на ТНТ 2 сезон и участница ТВ программы Муз-Раскрутка на МУЗ ТВ, дуэт с Птахой
На ее счёту миллионы прослушиваний песен и ротация треков на радио.
Трек LIZA DIEZ — FERRARI доступен на всех музыкальных площадках:
zvonko.link/FERRADIEZ