Исполнительница Liza Diez порадовала любителей крутой музыки новинкой "FERRARI"

«Послушай, парень, мне не нужна Феррари, если тебя парит — напиши, скучаю я, скучаю».Строчки, которые после первого прослушивания остаются в голове на весь день.Основная тема песни — любовь VS деньги.“Любовь не купишь за валюту — избитая тема” поет Liza.Певица поделилась своими ценностями и подняла актуальную тему отношений наших дней!Забота, любовь и внимание круче Феррари — об этом и поет певица.В связи с этой темой у артистки коллаборация с новым приложением для знакомств TWINBYПриложение, которое помогает найти спутника по ценностям жизни!LIZA DIEZ — артист Sttsov media, лауреат конкурсов, участница кастинга Песни на ТНТ 2 сезон и участница ТВ программы Муз-Раскрутка на МУЗ ТВ, дуэт с ПтахойНа ее счёту миллионы прослушиваний песен и ротация треков на радио.Трек LIZA DIEZ — FERRARI доступен на всех музыкальных площадках:zvonko.link/FERRADIEZ