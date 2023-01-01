Ирина Пегова спровоцировала слухи о тайной свадьбе

Там звезда мелодрам принимала участие в съемках сериала «Здесь все свои». В Москве артистка театра и кино решила немного отдохнуть на веранде летнего кафе, а заодно и порадовать поклонников новым фото. Правда, лишь одна деталь бросилась подписчикам в глаза.На опубликованном снимке счастливая Пегова позирует в темно-синем джинсовом платье. Из аксессуаров на актрисе были миниатюрные серьги, браслет и колечко на безымянном пальце правой руки, которое она так невзначай продемонстрировала.Примечательно, что несколько лет назад Ирина заявляла, что не собирается снова выходить замуж. По словам звезды, она тяжело пережила первый развод с отцом своей дочери Татьяны.Около шести лет актриса прожила в браке с коллегой по цеху Дмитрием Орловым, отношения с которым завершились в 2011 году.