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Ирина Пегова спровоцировала слухи о тайной свадьбе

Сегодня, 16:32
45-летняя актриса Ирина Пегова на днях вернулась в столицу после гастролей в Гатчине.

Ирина Пегова спровоцировала слухи о тайной свадьбе
Там звезда мелодрам принимала участие в съемках сериала «Здесь все свои». В Москве артистка театра и кино решила немного отдохнуть на веранде летнего кафе, а заодно и порадовать поклонников новым фото. Правда, лишь одна деталь бросилась подписчикам в глаза.

На опубликованном снимке счастливая Пегова позирует в темно-синем джинсовом платье. Из аксессуаров на актрисе были миниатюрные серьги, браслет и колечко на безымянном пальце правой руки, которое она так невзначай продемонстрировала.

Ирина Пегова спровоцировала слухи о тайной свадьбе


Примечательно, что несколько лет назад Ирина заявляла, что не собирается снова выходить замуж. По словам звезды, она тяжело пережила первый развод с отцом своей дочери Татьяны.

Ирина Пегова спровоцировала слухи о тайной свадьбе


Около шести лет актриса прожила в браке с коллегой по цеху Дмитрием Орловым, отношения с которым завершились в 2011 году.

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Ключевые слова: Ирина Пегова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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