Дочь Любови Успенской выложила новое фото в пикантном наряде

Девушка выступает вместе со звездной матерью, а также дает сольные концерты под псевдонимом Pacha Tati. Помимо прочего, она хорошенько поработала над своей внешностью и фигурой, которую стала чаще демонстрировать на странице личного блога.Накануне Плаксина опубликовала новые пикантные кадры. Татьяна предстала перед подписчиками в соблазнительном наряде с пайетками и весьма внушительным вырезом на груди. Певица не стала никак подписывать фотографии, отметив лишь создателя своего образа - звездного стилиста Алишера.Поклонники Плаксиной высоко оценили ее новые снимки, отметив, что девушка с каждым днем становится все краше и краше: «Танечка, ты красивая, счастья тебе и блестящей карьеры», «Очень клевый мейк, огонь», «Обалденно красивая девушка».Напомним, несколько лет назад дочь Любови Успенской проходила долгую реабилитацию после падения с велосипеда. Девушка перенесла несколько пластических операций, а особенно серьезно пострадала ее челюсть. На фоне произошедшего, связь между матерью и дочерью испортилась, однако сейчас в их отношениях царит полная идиллия.