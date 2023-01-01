Дочь Любови Успенской выложила новое фото в пикантном наряде

Накануне Плаксина опубликовала новые пикантные кадры. Татьяна предстала перед подписчиками в соблазнительном наряде с пайетками и весьма внушительным вырезом на груди. Певица не стала никак подписывать фотографии, отметив лишь создателя своего образа - звездного стилиста Алишера.
Поклонники Плаксиной высоко оценили ее новые снимки, отметив, что девушка с каждым днем становится все краше и краше: «Танечка, ты красивая, счастья тебе и блестящей карьеры», «Очень клевый мейк, огонь», «Обалденно красивая девушка».
Напомним, несколько лет назад дочь Любови Успенской проходила долгую реабилитацию после падения с велосипеда. Девушка перенесла несколько пластических операций, а особенно серьезно пострадала ее челюсть. На фоне произошедшего, связь между матерью и дочерью испортилась, однако сейчас в их отношениях царит полная идиллия.