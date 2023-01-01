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Дочь Любови Успенской выложила новое фото в пикантном наряде

Сегодня, 16:36
33-летняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина активно покоряет сцену.

Дочь Любови Успенской выложила новое фото в пикантном наряде
Девушка выступает вместе со звездной матерью, а также дает сольные концерты под псевдонимом Pacha Tati. Помимо прочего, она хорошенько поработала над своей внешностью и фигурой, которую стала чаще демонстрировать на странице личного блога.

Накануне Плаксина опубликовала новые пикантные кадры. Татьяна предстала перед подписчиками в соблазнительном наряде с пайетками и весьма внушительным вырезом на груди. Певица не стала никак подписывать фотографии, отметив лишь создателя своего образа - звездного стилиста Алишера.

Дочь Любови Успенской выложила новое фото в пикантном наряде


Поклонники Плаксиной высоко оценили ее новые снимки, отметив, что девушка с каждым днем становится все краше и краше: «Танечка, ты красивая, счастья тебе и блестящей карьеры», «Очень клевый мейк, огонь», «Обалденно красивая девушка».

Дочь Любови Успенской выложила новое фото в пикантном наряде


Напомним, несколько лет назад дочь Любови Успенской проходила долгую реабилитацию после падения с велосипеда. Девушка перенесла несколько пластических операций, а особенно серьезно пострадала ее челюсть. На фоне произошедшего, связь между матерью и дочерью испортилась, однако сейчас в их отношениях царит полная идиллия.

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Ключевые слова: Татьяна Плаксина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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