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Наташа Королева призналась, что Игорь Николаев избегает общения с ней

Сегодня, 14:25
50-летняя певица Наташа Королева стала гостьей на шоу «Сегодня вечером».

Наташа Королева призналась, что Игорь Николаев избегает общения с ней
В студии артистку поздравляли с минувшим юбилеем и в качестве сюрприза пригласили важного для ее карьеры человека.

Ведущий шоу Николай Цискаридзе предложил героине угадать, кто же пришел поддержать ее: продюсер Марта Могилевская или бывший муж Игорь Николаев. На что Королева, не задумываясь, дала ответ.

«Знаешь…Думаю, что все-таки это Марта, потому что Игорь… Он как-то игнорирует мою компанию», — предположила Наташа.

Наташа Королева призналась, что Игорь Николаев избегает общения с ней


И певица оказалась права, в студии действительно появилась Могилевская. Именно она когда-то и познакомила Николаева с тогда еще юной артисткой. Женщина рассказала, что Игорь не сразу обратил внимание на молодую певицу.

«Он ее сначала не услышал, а увидел. Я его поставила перед фактом, что купила ей билет в Москву. Наташа была совсем еще девчушкой, только исполнилось 16 лет. Здесь все сошлось и талантливейший репертуар, и отличный в тот момент пластилин. Тебя лепили, вылепливали», — вспоминала Марта.

Наташа Королева призналась, что Игорь Николаев избегает общения с ней


В конечном итоге пара Николаева и Королевой действительно стала легендарной. А их романтические отношения, которые продлились почти 10 лет, до сих пор являются предметом обсуждений общественности. Впрочем, сейчас каждый из них счастлив в длительных браках с другими людьми. Королева недавно отметила 20-летнюю годовщину с Тарзаном (Сергей Глушко), а Николаев уже 23 года женат на Юлии Проскуряковой.

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Ключевые слова: Наташа Королева, Игорь Николаев, Марта Могилевская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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