Наташа Королева призналась, что Игорь Николаев избегает общения с ней

В студии артистку поздравляли с минувшим юбилеем и в качестве сюрприза пригласили важного для ее карьеры человека.Ведущий шоу Николай Цискаридзе предложил героине угадать, кто же пришел поддержать ее: продюсер Марта Могилевская или бывший муж Игорь Николаев. На что Королева, не задумываясь, дала ответ.«Знаешь…Думаю, что все-таки это Марта, потому что Игорь… Он как-то игнорирует мою компанию», — предположила Наташа.И певица оказалась права, в студии действительно появилась Могилевская. Именно она когда-то и познакомила Николаева с тогда еще юной артисткой. Женщина рассказала, что Игорь не сразу обратил внимание на молодую певицу.«Он ее сначала не услышал, а увидел. Я его поставила перед фактом, что купила ей билет в Москву. Наташа была совсем еще девчушкой, только исполнилось 16 лет. Здесь все сошлось и талантливейший репертуар, и отличный в тот момент пластилин. Тебя лепили, вылепливали», — вспоминала Марта.В конечном итоге пара Николаева и Королевой действительно стала легендарной. А их романтические отношения, которые продлились почти 10 лет, до сих пор являются предметом обсуждений общественности. Впрочем, сейчас каждый из них счастлив в длительных браках с другими людьми. Королева недавно отметила 20-летнюю годовщину с Тарзаном (Сергей Глушко), а Николаев уже 23 года женат на Юлии Проскуряковой.